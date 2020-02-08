Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Петербурге. ФАН-ТВ

Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Петербурге в гостинице «Прибалтийская». Он реализуется по поручению Владимира Путина и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс призван выявлять самых эффективных управленцев по всей стране.

На полуфинал был приглашен каждый сотый участник, в третьем сезоне поступило почти 30 000 заявок. Хозяин и наставник петербургского полуфинала Александр Беглов отметил, что правительство города реализует программу «35/35». Она подразумевает, что в органах исполнительной и законодательной власти, а также в органах местного самоуправления 35% сотрудников должны составлять молодые люди возрастом до 35 лет.

Два победителя конкурса прошлых лет уже стали губернаторами, а еще пятеро — заместителями министров.

«Для нас это очень важно, потому что они энергичные, они хотят, у них большое желание. Но самое интересное, что меня удивляет, они не смотрят на зарплату. В прошлом году я сделал предложение одной из финалисток «Лидеров России», Юлии Аблец, и она стала председателем комитета по молодежной политике», — рассказал градоначальник.

Участники конкурса отмечают, что одним из важных плюсов конкурса являются новые полезные знакомства. Еще по итогам первого соревнования появился чат на 1500 человек. Любой заданный в нем вопрос, любой контакт независимо от города находится моментально.

«Очень интересно участвовать в этом движении, потому что я понимаю, что наша власть, которая всегда была оторвана от общества, всегда была где-то в космосе, сейчас реально делает партнерство между обществом и властью, и я хочу быть частью этого», — подчеркнул участник конкурса Максим Петров.

Участники, успешно прошедшие полуфинал, итоги которого будут подведены вечером 9 февраля, будут приглашены в Сочи на суперфинал конкурса.