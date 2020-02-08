СБУ рассказала, как в аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте самолетов

Киев, 8 февраля. Проведение технического обслуживания пассажирских самолетов в аэропортах Киева и Одессы проходило с нарушением регламента, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах «Одесса» и «Киев»», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ указали, что сотрудники авиакомпании и организации, которая занималась техническим обслуживанием самолетов, подделывали документы о проведении ремонтных работ. Это, как считают в ведомстве, могло привести к трагедиям с человеческими жертвами.

По данным спецслужбы, ответственный за техническое обслуживание самолетов уже признан судом виновным по статье о служебном подлоге. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, авиакомпания лишилась разрешения на выполнение полетов, а также сертификатов летной пригодности воздушных судов.

При этом название авиакомпании, чьи лайнеры не получали должного технического обслуживания, не сообщается.

В начале января самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение под Тегераном. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, сообщил «Царьград».