Страхи и реальность — кто распускает слухи о десятках тысяч погибших от коронавируса

Можно ли верить сведениям о десятках тысяч погибших вследствие заражения коронавирусом, который вызвал в Китае эпидемию, угрожающую всему миру, разбиралось Федеральное агентство новостей.

То, что эпидемия — это не страшилка из Интернета, а, увы, суровая реальность, никаких сомнений не вызывает. Новый неизвестный науке вирус был выявлен в декабре прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй, и сначала казалось, что вспышка локальная. Однако потом ситуация стала стремительно ухудшаться.

По состоянию на субботу, 8 февраля, картина следующая.

Официальные данные по Китаю (включая Гонконг, Макао и Тайвань):

В целом ситуация подтверждает прогноз одного из ведущих специалистов в РФ в области инфекционных заболеваний, доктора медицинских наук, первого зампреда комитета ГД по образованию и науке Геннадия Онищенко, который полагает, что эпидемия в ближайшее время хоть, и медленно, но пойдет на спад.

Тем временем строгие эпидемиологические меры принимаются не только в самом Китае, откуда распространяется инфекция. Карантинные мероприятия введены в странах, куда приезжают граждане КНР, либо куда возвращаются местные жители после поездки в Китай.

Даже теоретически нельзя контролировать полтора миллиарда человек, утверждают пессимисты, вспоминая о населении Китая. Отсюда страх, что ситуацию властям этой страны не удастся удержать под контролем.

Возможно, эти опасения не беспочвенны, и естественный страх перед эпидемией испытывают не только жители Китая, но и власти КНР. Судя по свидетельствам пользователей соцсетей, это одна из причин, почему карантин в Китае носит достаточно жесткий характер. В специально построенные больницы в Ухани людей, у которых заподозрено заболевание, помещают, не спрашивая их желания, о чем свидетельствуют распространяемые в Сети видеозаписи.

Another video of #China residents very happily going to admit themselves at the new state of the art hospital in #Wuhan. Nothing out of the ordinary here. Everything is under control. #coronavirus pic.twitter.com/av4oi596qF