Страхи и реальность — кто распускает слухи о десятках тысяч погибших от коронавируса

Можно ли верить сведениям о десятках тысяч погибших вследствие заражения коронавирусом, который вызвал в Китае эпидемию, угрожающую всему миру, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Есть основания для тревоги

То, что эпидемия — это не страшилка из Интернета, а, увы, суровая реальность, никаких сомнений не вызывает. Новый неизвестный науке вирус был выявлен в декабре прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй, и сначала казалось, что вспышка локальная. Однако потом ситуация стала стремительно ухудшаться.

По состоянию на субботу, 8 февраля, картина следующая.

Официальные данные по Китаю (включая Гонконг, Макао и Тайвань):

Заразившихся (с подтвержденным диагнозом) — 34598 человек (за день +3387. Новых случаев заражения больше, чем накануне). Умерших — 723 (+86, также больше, чем накануне). Выздоровевших — 2052 (+510, эти показатели тоже выше, чем в предыдущий день). С подозрением на наличие вируса — 27657 человек.

В целом ситуация подтверждает прогноз одного из ведущих специалистов в РФ в области инфекционных заболеваний, доктора медицинских наук, первого зампреда комитета ГД по образованию и науке Геннадия Онищенко, который полагает, что эпидемия в ближайшее время хоть, и медленно, но пойдет на спад.

Тем временем строгие эпидемиологические меры принимаются не только в самом Китае, откуда распространяется инфекция. Карантинные мероприятия введены в странах, куда приезжают граждане КНР, либо куда возвращаются местные жители после поездки в Китай.

Ситуация выходит из-под контроля?

Даже теоретически нельзя контролировать полтора миллиарда человек, утверждают пессимисты, вспоминая о населении Китая. Отсюда страх, что ситуацию властям этой страны не удастся удержать под контролем.

Возможно, эти опасения не беспочвенны, и естественный страх перед эпидемией испытывают не только жители Китая, но и власти КНР. Судя по свидетельствам пользователей соцсетей, это одна из причин, почему карантин в Китае носит достаточно жесткий характер. В специально построенные больницы в Ухани людей, у которых заподозрено заболевание, помещают, не спрашивая их желания, о чем свидетельствуют распространяемые в Сети видеозаписи.

Another video of #China residents very happily going to admit themselves at the new state of the art hospital in #Wuhan. Nothing out of the ordinary here. Everything is under control. #coronavirus pic.twitter.com/av4oi596qF — Anfield_king (@Anfield_king) February 7, 2020

Также приводятся свидетельства, как кричат люди, запертые в своих домах в связи с карантином. Так, в Гуанчжоу, столице Юго-Западной провинции Китая Гуандун и пятом по величине городе КНР с почти 15 миллионами жителей, жесткие карантинные мероприятия введены только что. Гуанчжоу присоединился к ряду китайских городов, где фактически блокируется любое перемещение граждан. На время карантина люди заперты в своих домах, имея лишь ограниченное право на выход в город, чтобы купить в своем районе продукты и предметы первой необходимости.

В таких условиях оптимизм китайцев постепенно угасает, пишет автор одного из ресурсов, приводя данные, как меняется настроение жителей Поднебесной.

Сколько человек умерло

Согласно официальным данным, на первую декаду февраля количество умерших превысило 700 человек. Как утверждают эксперты, этим данным, в целом, стоит верить, особенно, учитывая жесткие карантинные мероприятия, принятые в Китае, а также в странах, куда приезжают люди из КНР. Однако любителей сеять панику, как известно, хлебом не корми, а дай попугать апокалипсисом.

Вот пример из серии «чем страшнее, тем интереснее».

«Настоящая эпидемия идет в Китае всего около десяти дней. Если верить китайским инсайдерам, погибших порядка 50 тысяч, но что начнется, когда эта цифра начнет приближаться к миллиону? Ограничатся ли китайцы постами в Twitter и криками с балконов? А что будет, когда посыплется инфраструктура и в блокированных многоэтажках не будет воды и света? Сантехники ведь тоже болеют, а инженера на электростанции не заменить военными и врачами. А если электростанция еще и атомная?!» — пугают люди друг друга в соцсетях.

Верить этому или нет, решать читателям.

Грозит ли коронавирус России

Как известно, руководство России в вопросе распространения коронавируса, что называется, держит руку на пульсе. Все необходимые решения приняты, введены карантинные мероприятия, граждан РФ оперативно эвакуируют из подверженных заражению китайских областей и помещают в карантин. Подтвержденных случаев заражения на территории страны пока два, граждан России среди заболевших нет. Меры, принимаемые правительством, одобрили ведущие медики, в том числе Геннадий Онищенко.

А теперь обратимся к теме распространения паники. Увы, панические вбросы нашли своих благодарных «потребителей» и в России. И тут мы выясним для кого-то, возможно, неожиданную, а для кого-то вполне ожидаемую вещь.

«В роли провокаторов, распространяющих в соцсетях и мессенджерах сообщения о заболевших коронавирусом в РФ, выступают украинские журналисты и блогеры. Вбросы появляются также в российских оппозиционных пабликах и чатах. Помимо тиражирования украинских фейков о коронавирусе, сторонники блогера Алексея Навального пытаются самостоятельно сеять панику», — сообщает Telegram-канал «Заборовский».

По словам блогера Валерия Заборовского, к распространению фейков о якобы «неготовности» России противостоять эпидемии, вызванной коронавирусом, активно присоединился курируемый Навальным так называемый профсоюз «Альянс врачей».

Коронавирус, распространившийся из Китая по миру, стал поводом для появления в Сети волны фейков, причем вбросы происходят по методичкам Запада, рассказал глава комиссии Общественной палаты по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

По словам Малькевича, провокаторы активно распространяют в соцсетях сообщения якобы «детей работников российских ведомств», которые со ссылкой на «родителей» пугают пользователей страшилками о «вирусе-убийце».

«Самое неприятное, что подобные сообщения сотнями распространяются с разных аккаунтов в соцсетях», — говорит Малькевич.

Одновременно в Интернете тиражируют намеренно преувеличенные данные о погибших, которые власть якобы «скрывает».

«Методичка работает. Дальше подключаются из-за рубежа. Но это очередной фейк», — говорит Малькевич.

В Сети гуляют и фейки о вирусе юмористического характера, напоминает глава ФЗНЦ о липовом «приказе» Минздрава с уточнением количества алкоголя, который необходимо «принимать» для профилактики. СМИ также подхватывают любую ахинею о вспышке коронавируса, не удосужившись проверить информацию, говорит глава ФЗНЦ.

Напомним, распространение фейковой информации о «сотнях погибших» во время пожара в Кемерово стоило украинскому пранкеру Евгению Вольнову (Никите Кувикову) уголовного преследования в России. Именно Вольнов виновен в распространении фейков о кемеровской трагедии — страшном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году.

Так что сеятелям паники в России стоит подумать об этом. А Китаю — всяческих успехов в борьбе с эпидемией, которая, надеемся, скоро пойдет на спад.

Скорость распространения нового коронавируса замедлилась

Тем временем соотношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале по сравнению с январем снизилось, эти данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Пик был пройден 23 января, затем начался спад. На 7 февраля соотношение составляло 10,2%.