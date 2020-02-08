Зеленский похвастался, что папа римский назвал его «президентом мира»

Ватикан, 8 февраля. Глава Украины Владимир Зеленский после встречи с папой римским Франциском в Ватикане объявил, что в Европе его называют «президентом мира». Слова политика передает его пресс-служба.

«Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он [понтифик] даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — похвастался Зеленский.

Президент уверен, что Святой престол мог бы сыграть далеко не последнюю роль в принесении мира на украинскую землю, охваченную гражданской войной.

Собеседники обсудили также гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Зеленский поблагодарил понтифика за идею «Папа для Украины», которая помогла 900 тысячам человек, пострадавшим при боевых действиях в Донбассе.

Украинский президент пригласил папу римского посетить Донбасс.

«Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — объяснил Зеленский.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В Киеве тогда произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За годы боевых действий, как сообщали в ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения.

Ранее на встрече с папой римским Зеленский попросил его помочь с освобождением пленных в Донбассе.