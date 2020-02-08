Сирия, 8 февраля. В Хомсе был убит сторонник мирного урегулирования конфликта между САА и силами вооруженной оппозиции. САА заявила о ликвидации следов военного присутствия боевиков в Серакибе. Прогремел взрыв к западу от Тель-Тамра в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли еще семь населенных пунктов на западе Алеппо; задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству сирийского солдата на севере Даръа; завершили работы по зачистке местности в городе Серакиб в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА в западных районах Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из мирных жителей в населенном пункте Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании территории поблизости от линии разграничения сил с протурецкими силами на северо-западе Хасаки.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться на западе Алеппо. Под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Мариуда, Таль Багер, Расм аль-Эйс, Косина, Шейх Ахмед, Джубб аль-Кас и Умм-Атаба. Отмечается, что джихадисты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1*** отступили без боя.

Несмотря на это, боевики продолжают распространять неподтвержденные данные о потерях сил САР в военной технике. Так, оппозиционный военный источник в Twitter (jisrtv) утверждает, что радикалы уничтожили танк Т-90 САА в районе населенного пункта Ас-Сахафиин.

Провинция Хомс

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что в городе Талль-Бисса к северу от административного центра провинции произошла вылазка неизвестных. Группа вооруженных людей организовала убийство одного из сторонников мирного урегулирования конфликта между Сирийской арабской армии (САА) и боевиками. Отмечается, что убитый действовал со стороны вооруженной оппозиции и пошел на примирение с властями САР еще весной 2018 года. Предполагается, что нападение было совершено исламистами незаконных бандгрупп, выступавших за продолжение боевых действий против САА. Напомним, «Растанский котел» на севере Хомса был полностью зачищен от исламистов в мае 2018-го. При этом боевики получили возможность эвакуироваться в Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

В одном из занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов на юго-востоке провинции снова был убит мирный житель. Неизвестные застрелили его в населенном пункте Ас-Сабха. Погибшего удалось опознать — им оказался мужчина по имени Хамид Рашид аль-Мирбад. Подозреваемыми в совершении налета считаются террористы «Исламского государства», вылазки которых в зонах контроля курдских бандгрупп вновь активизировались. Напомним, несколько часов назад также поступали данные об убийстве мужчины в городе Абу-Хашаб на северо-западе от Дейр-эз-Зора.

Провинция Даръа

Агентство новостей Syria Network for Human Rights сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) задержала мужчину, подозреваемого в причастности к недавним нападениям на военнослужащих в Даръа. Сириец по имени Камаль Фарид аль-Румман был арестован в населенном пункте Инхиль в северной части провинции. Напомним, в начале недели в Инхиле группа неизвестных совершила убийство сотрудника службы безопасности. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна из антиправительственных группировок.

Провинция Идлиб

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) завершили работы по зачистке местности в недавно освобожденном городе Серакиб. Как известно, в населенном пункте проводились подрывные работы, направленные на ликвидацию следов военного присутствия джихадистов.

Между тем на линии разграничения сил боевиков и войск САР продолжаются ожесточенные столкновения. Согласно данным интернет-портала Halab Today TV, сирийские ВВС нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенного пункта Маарат ан-Наасан. Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащим САА удалось выбить радикалов террористического объединения «Тахрир аш-Шам» и связанных с ним формирований из населенных пунктов Аль-Карьятейн и Телль-Каратин.

Провинция Хасака

Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщает о взрыве на северо-западе региона неподалеку от города Тель-Тамр. Детонация СВУ произошла в поселении Ат-Тавила, в результате чего погибли три бойца проасадовских ополченческих отрядов. В минировании этих территорий местные активисты обвиняют курдских боевиков. Предполагается, что они намеревались нанести урон протурецким формированиями, базирующимся поблизости отсюда.

1 Организация запрещена на территории РФ.