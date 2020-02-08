Первый японец выздоровел после заражения коронавирусом от китайских туристов

Токио, 8 февраля. Японец, ставший первым заразившимся коронавирусом внутри своей страны, выписан из больницы, сообщает агентство Kiodo.

Мужчина работал водителем автобуса у группы туристов из Китая. Предположительно, кто-то из китайцев был носителем вируса. Позже заболел и гид туристического автобуса.

Японские медики подтвердили, что водитель полностью выздоровел. К настоящему времени внутри страны уже подтвердили 25 случая пневмонии нового типа.

Рядом с портом Йокогама на рейде стоит теплоход Diamond Princess, на котором по меньшей мере 64 из 3700 человек заражены коронавирусом.

По всему миру на базе медицинских организаций создают площадки для карантина, где находятся люди с подозрением на вирус. К примеру, в Петербурге вернувшихся из Китая горожан разместили в Боткинской больнице.

В Миассе Челябинской области центр «Северный» принял на карантин 15 человек. По последним данным, точно инфированы почти 35 тысяч человек, погибли 726 человек.