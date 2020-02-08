Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе

Киев, 8 февраля. Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС). Об этом сообщается на странице штаба ООС Украины в Facebook​​​.

«В ходе визита заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак ознакомил гостей с актуальной информацией о развитии ситуации с безопасностью и действий оккупационных войск, а также рассказал о состоянии выполнения Украиной Минских договоренностей», — сообщили в пресс-центре ООС.

Кроме того, делегация посетила контрольно-пропускной пункт «Майорское», где пограничники проинформировали иностранных гостей об особенностях его функционирования.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженной операции стали более 13 тысяч человек

Вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждается на нескольких площадках, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации обстановки в стране.

В декабре 2019 года в районе проведения ООС побывала делегация министерства национальной обороны Канады во главе с замминистра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом. Тогда представители Украины ознакомили зарубежных гостей с оперативной обстановкой в регионе, в том числе, в районе разведения сил.