Верховный лидер Ирана назвал «сделку века» США мерзким проектом

Москва, 8 февраля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал предложенную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века» мерзким и обреченным на провал проектом.

По мнению верховного лидера, «сделка века» умрет раньше, чем глава Белого дома. План Вашингтона по ближневосточному урегулированию не достигнет успеха, и тратить на него силы и время — бессмысленно, считает Хаменеи.

Он возмущен, что американское руководство сует нос не в свои дела. По его мнению, бестактное поведение Вашингтона свидетельствует «о вашей мерзости, шарлатанстве и вашей мерзкой натуре».

«Палестинские организации, активисты и народ должны посредством самоотверженного джихада ограничить маневренность Америки и сионистского врага, а весь исламский мир должен подержать это смелое сопротивление», — приводит ParsToday слова Хаменеи.

В конце января Трамп раскрыл подробности плана США по ближневосточному урегулированию — соглашения между Израилем и Палестиной, которое должно завершить конфликт в регионе.

Американский проект предполагает создание еврейского и палестинского государств. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и западный берег реки Иордан, столицей предлагают сделать Восточный Иерусалим — пригород Абу-Дис. При этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.

Ситуация на Ближнем Востоке в последнее время оказалась на пике напряженности из-за безумных выходок США — американская сторона убила иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в ночь на 3 января. Беспредел, устроенный американцами, вызывает гнев у ближневосточных стран. Многие из них требуют, чтобы США покинули регион — лозунг «Янки, гоу хоум!» все чаще слышно в странах Ближнего Востока, отмечают эксперты.