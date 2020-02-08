Постояльцы карантинного центра под Тюменью жалуются на плохой wi-fi

На территории реабилитационного центра «Градостроитель» под Тюменью эвакуированные из Китая россияне жалуются на слабый сигнал Wi-Fi в комнатах. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала одна из эвакуированных россиянок Анна Коняхина.

«Есть Wi-Fi, правда, он не очень быстрый и надежный. Я пользуюсь мобильным интернетом, — рассказывает девушка. — Это единственное нарекание здесь. В остальном все хорошо».

Так, например, у постояльцев «Градостроителя» полноценное четырехразовое питание. За их здоровьем постоянно следят врачи, регулярно берут анализы. Кроме того, если постояльцы проголодаются — им могут принести еще еды. В номерах есть телефоны, книги и телевизоры.

«Мы живем в комнатах по двое, кто-то по трое. Я вот с одной соседкой живу», — рассказывает Анна. Времени свободного у нас много, это же карантин. Две недели мы должны находиться в комнатах, можем выходить только на балкон».

Девушка периодически выходит на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Курящие же постояльцы могут выходить туда покурить. Но выходить из комнат им нельзя.

«О нас замечательно заботятся. Тем, кто курит, приносят сигареты тех марок, которые они курят. Все, что нам нужно, из магазина тоже могут купить и принести», — рассказывает Анна.

Тем эвакуированным, у кого не было российской сим-карты, они были выданы.

«Без связи никто не остался, можно звонить, кому хочешь, мы созваниваемся с родственниками и друзьями», — отмечает девушка.

Анна давно хотела приехать в Россию из Китая, повидаться с родными, и была готова к условиям карантина.

«Мы знали, на что шли, я примерно так себе это и представляла... Пролетела я, конечно, с отпуском, думала, проведу его в более теплом месте. Ну ничего», — делится эмоциями девушка.

Эвакуированных россиян поддерживают и психологи. Так, в каждой комнате оставлена записка с номером специалиста, который поможет находящимся на карантине людям в сложившейся ситуации изоляции.

Ранее ФАН сообщал, что реабилитационный центр «Градостроитель» под Тюменью находится под особой охраной. Посторонним вход туда строго запрещен.