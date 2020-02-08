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Американец с юмором рассказал о жизни на борту карантинного лайнера в Японии

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Американец с юмором рассказал о жизни на борту карантинного лайнера в Японии

Токио, 8 декабря. Американец Мэттью Смит решил рассказать в своем Twitter о жизни на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд около японского портового города Йокогама из-за коронавируса.

Лайнер еще 20 января вышел из японского порта Йокогама и проследовал по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Пассажиры судна должны были уже возвращаться домой, когда стало известно, что 80-летний житель Китая, сошедший на берег в Гонконге, был заражен новым типом коронавируса. Позже некоторые пассажиры Diamond Princess пожаловались на недомогание.

По последним данным, заболели уже 64 человека. Жители Йокогамы решили поддержать пассажиров Diamond Princess и пришли накануне к лайнеру с ободряющими плакатами.

Один из пассажиров с юмором подошел к карантину. «Чтобы не умереть со скуки» он стал делать в микроблоге «зарисовки о еде» на борту лайнера, пишет «Царьград».

«Карантин приводит к новым впечатлениям. Таким, как японский йогурт с алоэ вера. Совсем неплохо, хотя на вкус немного похоже на йогурт, смешанный с лосьоном для загара», — написал он в Twitter.

«Вчера не принесли кофе, сегодня отвоевал лишнюю чашку», — рассказал он в другом посте.

Американец с юмором рассказал о жизни на борту карантинного лайнера в Японии

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй власти Китая сообщили в конце прошлого года, передает НСН. Предположительно, источником нового типа коронавируса 2019-nCoV мог быть рынок диких животных в городе Ухань.

Количество жертв пневмонии на территории Китая достигло уже 722. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса, который уже распространился по миру, чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

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Источник: Twitter Мэттью Смита
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