Тайский стрелок удерживает в заложниках 16 человек

Бангкок, 8 февраля. Число жертв стрельбы военнослужащего в Таиланде возросло до 15 человек, в заложниках у нападавшего находятся 16 человек. Об этом сообщает местное агентство Thailand News.

По данным СМИ, военнослужащий удерживает заложников на четвертом этаже торгового центра «Терминал-21». Полицейские и армия проводят операцию по поимке преступника.

Мотивы поступка военного неизвестны. Как пишет газета Khaosod, перед нападением он отправил несколько бессвязных сообщений с критикой в адрес коррупционеров.

Напомним, в субботу, 8 февраля, солдат сухопутных войск Таиланда капрал Чакрапант Тхомма открыл огонь из автоматического оружия в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны. По информации агентства Kyodo News, в первую очередь служащий застрелил своего командира и двух других на военном объекте в городе, после чего побежал в торговый центр, где открыл огонь по мирным жителям. Нападавший вел трансляцию своих действий в Facebook, но через некоторое время его страницу заблокировали.

Некоторые СМИ сообщают, что причиной атаки могла стать вражда между солдатом и командиром.

Во время инцидента в торговом центре взорвался бензобак, что вызвало дополнительную панику среди посетителей.