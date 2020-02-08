США продолжают строить базы в Сирии, чтобы посеять хаос и завершить экспансию в регионе

Соединенные Штаты начали строить новую военную базу в Сирии. Для этого был выбран город Хасака на северо-востоке страны. На место строительства уже отправлены несколько десятков военных машин, передает агентство Step News. Подробнее о том, как Америка пытается проводить экспансию на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Пустые обещания Америки о выводе войск

В начале октября минувшего года, перед началом турецкой военной операции «Источник мира» против курдских вооруженных группировок на северо-востоке Сирии, президент США Дональд Трамп объявил о выводе тысячи американских военнослужащих с сирийской территории. Предполагалось, что небольшой военный контингент все же останется в районе Дейр-эз-Зора и базы Ат-Танф. Но прошло совсем немного времени, как появились сообщения о том, что США вновь перебрасывают военных из Ирака в Сирию.

Сирийская нефть под американской «охраной»

В конце минувшего года министр обороны Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты укрепляют позиции на востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений. Изначально говорилось о том, что ценный ресурс американские военные якобы будут защищать от террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Небольшие группы и спящие ячейки ИГИЛ по-прежнему остаются на территории САР. Но вскоре Вашингтон озвучил другие, более смелые версии.

«Мы будем очень тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы быть уверенными, что доходы от этой нефти не попадут в руки Ирана, не попадут в руки режима [президента Сирии Башара Асада — прим. ФАН], не попадут в руки России»,— заявил осенью прошлого года в интервью телекомпании PBS американский вице-президент Майкл Пенс.

Москва же явно дала понять, зачем на самом деле американцам «охранять» сирийскую нефть.

«Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования»,— высказался глава российского МИД Сергей Лавров относительно возвращения американцев в Сирию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, США незаконно вывозят нефть из Сирии на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц.

Наемники помогают США незаконно вывозить из Сирии нефть

В начале ноября прошлого года ФАН в ходе расследования удалось выяснить, что несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в Дейр-эз-Зор для обеспечения нелегального вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки.



Использование ЧВК позволяет американской стороне затенять свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного военнослужащего несколькими наемниками компании Blackwater.

Агентство установило точные координаты местонахождения действующих военных баз США в Сирии, которыми пользуются не только американские военные, но и наемники из ЧВК Blackwater. Все объекты расположены рядом с крупными нефтегазовыми полями.

Кроме того, установлен точный маршрут незаконного вывоза нефти американцами из САР в Ирак. С принадлежащих законному правительству Сирии месторождений нефть направляется в район Камышлы, а оттуда колонны бензовозов следуют к границе САР и Ирака, которую пересекают через погранпереход Телль-Кочер.

Трамп пытается показать себя миротворцем

Политолог и независимый журналист Александр Асафов заявил, что любые увеличения численности незаконно присутствующего в САР военного состава могут дестабилизировать обстановку. При этом, обещания Белого дома вывести войска из страны — лишь пиар-ход.

«К новому витку эскалации в Сирии могут привести любые действия, которые увеличивают незаконно находящийся в стране иностранный военный компонент. Безусловно, все эти заявления о том, что американцы уйдут из Сирии, выходят, выводят какие-то войска – это всего лишь часть широкомасштабного пиара президента Соединенных Штатов, основанный на том, что он хочет показать своему избирателю, что он миротворец. Больший миротворец, чем Обама, у которого была Нобелевская премия мира, как известно», — уверен Асафов.

По мнению политолога, вывод войск США из Сирии — несбыточные обещания.

«Поэтому все эти рассказы про вывод войск из Сирии, про то, что Соединенные Штаты уменьшают военный контингент вообще на Ближнем Востоке – это все, скажем так, несбыточные предвыборные обещания, подобные обещания он давал и в 2016 году. И в момент серьезного обострения по иранскому направлению были переброшены три тысячи американских военных в Кувейт. Подобные действия регистрируются постоянно. Достаточно посмотреть мониторинги, которые следят за переброской при помощи американских военных самолетов. То, что касается их намерения построить базу в Хасаке, подчеркивает другую часть их стратегии, которая редко озвучивается. А звучит она так: «Мы будем сохранять военное присутствие в местах, богатых нефтью для доступа туда американских компаний», — отметил собеседник ФАН.

Создавать хаос ради распространения влияния

Америке, полагает политолог, необходимо создавать хаос в регионе, чтобы завершить свою экспансию. Именно для этого США предпринимают шаги, способствующие эскалации.

«Это все не способствует миру и, конечно, создает новые угрозы процессу налаживания мирной жизни в регионе, и без того осложненного сейчас рядом событий, связанных с протурецкими группами и турецкими войсками. Поэтому американцы пользуются тем, что в регионе есть другие факторы дестабилизации и увеличивают этот хаос. Их задача в том, чтобы там был постоянный хаос, никакого мира. Они надеются, что Башар Асад уйдет, Россия прекратит его поддержку по ряду каких-нибудь причин. Тогда совершенно точно можно будет завершить свою экспансию, вообще, на Ближний Восток и в Сирию, в частности, чтобы наконец захватить богатые нефтью земли и дать доступ к ним нефтяным компаниям», — добавил Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.