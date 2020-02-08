Зеленский рассмешил папу римского в Ватикане

Ватикан, 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский рассмешил папу римского Франциска на встрече в субботу в Ватикане.

На появившихся в Сети видеокадрах запечатлен момент, где понтифик смеется над шуткой Зеленского. Содержание шутки не раскрывается.

Папа римский и Зеленский провели встречу в Апостольской библиотеке. Отмечается, что общение прошло в дружественной атмосфере.

По предположениям наблюдателей, в ходе частной беседы стороны затронули тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне гражданской войны в Донбассе, сообщил ТАСС.

Франциск и украинский президент также обменялись подарками. Зеленский преподнес понтифику, в частности, архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого. Согласно появившейся в прессе информации, папа римский подарил главе украинского государства изображение святого Мартина Турского.

Ранее сообщалось, что украинский лидер попросил понтифика о помощи в вопросе освобождения пленных в Донбассе и осужденных граждан в России. По словам главы украинского государства, его очень вдохновил разговор с Франциском, который делает всевозможное для достижения мира и гармонии, указал телеканал «360».

Папа римский неоднократно выступал за перемирие в Донбассе. Понтифик также собирает средства для гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим от конфликта.