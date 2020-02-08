Пользователи Сети нашли американский след в массовых беспорядках в Казахстане

Москва, 8 февраля. Массовые беспорядки на юге Казахстана привели к травмам и ранениям 40 человек, еще восемь скончались. Пользователи Сети, обсуждая трагедию, намекнули на возможную причину драки — недавно республику посетил госсекретарь США Майк Помпео.

Минувшей ночью в Кордайском районе в результате массовых беспорядков несколько полицейских, пытавшихся урегулировать ситуацию, получили травмы и огнестрельные ранения. 47 человек задержали. Россиян среди пострадавших нет.

Как сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, причиной потасовки стал бытовой конфликт. Однако в эту версию поверили далеко не все интернет-пользователи, некоторые нашли в беспорядках американский след.

«Плоды визита дядюшки Помпео…» — написала в Twitter журналистка Юлия Витязева.

Пользователи микроблога устроили в комментариях бурную дискуссию, гадая, что могло спровоцировать конфликт в республике, пишет «Царьград».

«Азиатские бунты — это почти всегда кровища и пожары. Надеюсь, успокоятся», — высказался @Kosheyk.

Некоторые комментаторы не исключили, что визит госсекретаря США может спровоцировать беспорядки и в других странах.

«Ждем такие же плоды в Белоруссии», — констатировал @Daddy_Thinker.

Напомним, Помпео недавно совершил целое дипломатическое турне по странам бывшего Советского Союза. Глава Госдепартамента побывал в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и на Украине. При этом практически везде официальный представитель американской дипломатии пытался настроить местные элиты против России.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей назвал целью приезда Помпео в Казахстан «совершение мелкого вредительства» для РФ.