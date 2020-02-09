Коронавирус под контролем. Тема недели. ФАН-ТВ

Новая чума XXI века, китайский апокалипсис, волчий грипп. Какие только броские ярлыки не вешают на новый коронавирус из Поднебесной. Пока мировые СМИ стращают аудиторию кошмарами о смертельной заразе, а Интернет пухнет, в том числе и от постановочных видео в погоне за хайпом, в самом Китае выявлено уже более 30 тысяч зараженных, а число погибших превысило 600 человек. В послужном списке коварного «завоевателя» 30 стран, в том числе Россия. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Но что в действительности стоит за этими цифрами статистики, и так ли страшен коронавирус, как его малюют?

Спокойствие, только спокойствие! Повода для паники нет — уверены в Кремле. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, ситуация под контролем. В российском правительстве уже подписали национальный план по борьбе с коронавирусом. 22 варианта реагирования на любой сценарий развития ситуации. Чтобы не допустить массового распространения инфекции.

«Теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин. Сейчас все органы федеральной и региональной исполнительной власти координируют свои действия по борьбе с этой инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — заявил Михаил Мишустин.

На больничную койку с коронавирусом в России попали два гостя из Поднебесной. В Забайкалье и Тюменской области. Сейчас пациенты проходят лечение в местных клиниках, один из них уже пошел на поправку. Однако по соцсетям бродят страшилки о новых мифических жертвах и даже пандемии «от Москвы до самых до окраин». Власти якобы скрывают от народа «горькую правду», которая на поверку оказывается дешевым фейком. При ближайшем рассмотрении выясняется, откуда ноги у кривды растут: из Украины и Прибалтики. Ложные сообщения «сделано во Львове» плодятся и размножаются в WhatsApp и Telegram, наводя ужас на простых смертных. Авторы народных баек наподобие «у меня уже друзья заболели, пора валить» изобретательностью явно не блещут.

Свою лепту в нагнетание ситуации вносит и блогер Навальный, решивший набрать очки на спекуляциях вокруг «модной темы». Натравил ботов, как вирусы. Причастные к нему Тelegram-чаты, трубят о похождениях китайского коронавируса в Сибири. Штаб иногента «ФБК» в Тюмени разместил депрессивный пост о несовершенной медицине с причитаниями «все разворовали, мы все умрем». Информационных «уток» от шефа Навального охотно репостят единомышленники из Незалежной. Не гнушаются публиковать откровенный бред и официальные украинские СМИ. Издание «Диалог», например, сообщает, что из-за отсутствия китайских комплектующих в России якобы готовится к приостановке работы завод КамАЗ. А украинское «Новое Время» сулит нашей стране финансовый апокалипсис, явно переоценивая роль Китая в отечественной экономике. Фейковая эпидемия до боли напоминает атаку вбросов весной 2018 года, когда мнимые «дочери офицеров» со специальных аккаунтов рассылали ложные сообщения о жертвах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

«Цель всех этих информационных диверсий, как и в случае с «Зимней Вишней», ставится совершенно определенная: вбросить фейк, навести панику, запугать. Примерно тем же самым (и из тех же мест) занимаются телефонные террористы, которые «минируют» различные учреждения в России уже третий месяц подряд. Убедительно призываю всех не поддаваться на эту искусственно создаваемую панику. Не стоит играть на руку украинским интернет-террористам, проверяйте любую «шокирующую» информацию, которую встречаете в мессенджерах или соцсетях», — призвал член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Интернет-тролли даже умудрились представить не в лучшем свете эвакуацию россиян из китайской провинции Хубэй. Некие «очевидцы» сетовали на недостаточно комфортные условия в специализированных самолетах Воздушно-космических сил России, которые доставили 128 наших соотечественников и 16 граждан СНГ из очага коронавируса — города Ухань — в Тюмень. «Везли, как картошку» — вот такая «благодарность» за спасенные жизни. Между тем газета The Washington Post, сравнивая условия эвакуации американских граждан с российской спецоперацией, искренне восхитилась слаженной работой по поручению Владимира Путина. Все идет как по нотам. На борту — специалисты-вирусологи и все необходимое оборудование. Медики и работники аэропорта «Рощино» встречают пассажиров как положено, в защитных костюмах. После тщательного досмотра в целях безопасности прибывших отправляют на двухнедельный карантин в специально оборудованный реабилитационный центр на территории Тюменской области. Почти домашние условия, питание, как в санатории!

«Эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй — это гуманитарная акция, мы своих не бросаем. Мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому. Все эти граждане — здоровые люди, работающий с ними персонал также будет изолирован и находиться на территории. В случае появления любых симптомов люди будут госпитализированы в инфекционную больницу Тюмени под индивидуальное наблюдение и лечение. Данная больница, как и любая другая инфекционная больница, обладает всеми возможностями для оказания любой помощи лицам с вирусными заболеваниями, в том числе и инфекционной реанимацией. Коронавирусная пневмония лечится так же, как и любая другая. Персонал постоянно оказывает помощь таким больным и имеет достаточный накопленный опыт такого лечения», — отметила заместителя правительства РФ Татьяна Голикова.

Медицинскую проверку прошли все пассажиры из Ухани — угрозы распространения вируса нет, отметили в Минобороны. В правительстве взяли под контроль и ситуацию у берегов Японии. На круизном лайнере Diamond Princess в связи со вспышкой коронавируса объявлен карантин. Среди пассажиров — 24 россиянина. Они здоровы, но пока не могут покинуть судно. Под особым прицелом — ситуация в Поднебесной. Москва просит Пекин сохранить чартерные рейсы из Китая, чтобы вывезти россиян по их желанию. Хотя официально с 1 февраля Россия закрыла авиасообщение с Китаем, оставив только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярные рейсы китайских авиалиний. Исключительно в Шереметьево. Этот московский аэропорт перевел все 19 рейсов из Китая в отдельный терминал F. С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны планируется прекратить чартерные рейсы. А с конца января наша страна ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение коронавируса. За профилактику и выявление больных ОРВИ отвечает Роспотребнадзор. Гражданам Китая приостановлена выдача групповых и рабочих виз. Временно заморожено движение на российско-китайской и российско-монгольской границе. Также Россия полностью приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Меры беспрецедентные! Все делается для того, чтобы не допустить распространения инфекции.

Сейчас ученые во многих странах мира, в том числе в России, в поте лица работают над созданием противовирусной вакцины. Как сообщил замглавы Минздрава России Сергей Краевой, процесс затягивается из-за того, что у наших специалистов до сих пор нет штамма вируса. Выделить его от зараженных пациентов пока не удалось. В то же время китайские медики сейчас испытывают российский препарат, который может побороть болезнь.

Но пока панацея не найдена, нечестные на руку продавцы пытаются нажиться на потенциальной пандемии. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в некоторых российских аптеках искусственно завышают стоимость на средства профилактики, например, на медицинские маски. В отдельных случаях цены на них вообще взлетели с полутора до 70 рублей. Владимир Путин призвал такие спекулятивные точки строго наказывать. Закон о борьбе с завышением цен в аптеках уже в скором времени внесут в Госдуму. И, вероятно, теперь недобросовестные продавцы, набивая ценник, попросту потеряют лицензию.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и все, чтобы неповадно было в следующий раз. У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени, может быть, даже избыточная. Поэтому, если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Но надо реагировать соответствующим образом», — подчеркнул глава государства.

Борются со спекулянтами на фоне ажиотажа на медицинские маски и в Поднебесной. Власти Китая почти на 27 млн рублей оштрафовали аптеку в городе Тяньцзинь, которая завысила цену на дефицит в 10 раз. Сейчас спрос на индивидуальные средства защиты от коронавируса в КНР зашкаливает. И Россия отправила в Китай гуманитарную помощь.

Правда, экономическую кооперацию придется временно пересмотреть. Коронавирус диктует свои правила игры. Один из крупнейших российских ретейлеров отказался от поставки овощей и фруктов из Китая. Теперь курс на отечественного производителя и партнеров из Марокко, Израиля и Турции. Причина — закрытие границы на Дальнем Востоке, а вовсе не слухи о возможной передаче вируса через китайские мандарины и бананы, о чем предупреждают «бдительные» мессенджеры. В Роспотребнадзоре заверили, что при лабораторных исследованиях вирусы на фруктах не обнаружили. К слову, грипп передается от человека к человеку, а не от фруктов и овощей, конечно, если они — не герои сказок Джанни Родари. Именно по этой причине российское правительство решило отложить инвестиционный форум в Сочи. Он должен был пройти с 12 по 14 февраля и собрать на площадке около 500 иностранцев. Много участников из стран, где есть зараженные. Проводить форум небезопасно, поэтому организаторы, как говорится, решили перестраховаться и дождаться лучших времен.

Хотя и нынешние времена специалисты призывают излишне не драматизировать. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил, что в нашей стране раз в пять —шесть лет случается большая эпидемия гриппа. Последняя унесла жизни около тысячи россиян. Смертность от обычного гриппа в США в этом сезоне — 7%. А от нынешнего китайского коронавируса — чуть более 2%. Однако никто в мире и не думает с брезгливостью закрывать рестораны от американских туристов и кричать на весь интернет: «Янки, гоу хоум!». Наоборот, от медицинской безграмотности боятся даже посылок из Поднебесной. Рошаль считает, что опасность коронавируса в России не умаляют, однако призвал население к спокойствию.

«Такой мобилизации сил и средств, как сегодня, в России давно не было, наверное, в Великую Отечественную войну. Все боятся. И те реакции, которые сделала Россия, абсолютно оправданы. Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно. Для меня опаснее грипп, чем коронавирус, надо успокоиться. Мы сделаем все, чтобы коронавирус не стал эпидемией в России», — успокаивает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Известный врач уверен: сейчас главное — соблюдать всем хорошо известные правила профилактики гриппа. Оберегать заболевших детей и не направлять их с температурой в детский сад или в школу, помнить об изоляции больного, грамотном применении медицинских масок, личной гигиене и проветривании помещений. Все элементарно! И тогда никакой инфекционный зверь нам не страшен. Впрочем, сейчас из Китая уже приходят хорошие новости. Рост числа зараженных коронавирусом в Ухани замедляется. В рядах счастливчиков, победивших болезнь — более полутора тысяч человек. А значит, хоть и с осторожностью, можно говорить об угасании сил распиаренного коронавируса. На мировое господство он, скорее всего, не потянет.