Солдат в Таиланде открыл стрельбу по людям на улице, есть жертвы

Бангкок, 8 февраля. Солдат сухопутных войск Таиланда открыл огонь из автоматического оружия на улицах города Накхонратчасима, жертвами стрельбы стали не менее 12 человек, сообщила газета Thairath со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, военнослужащий, проходивший службу недалеко от города, угнал в своей части внедорожник HamVee и проехал по городу, периодически стреляя из винтовки по людям на улицах. По словам правоохранителей, злоумышленник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся с места преступления.

По данным полиции, не менее 12 человек погибли, многие очевидцы получили ранения.

Местонахождение стрелка пока остается неизвестным, пишет телеканал «360».

Другие подробности происшествия не сообщаются.