Житель Казани убил и расчленил приятеля, закопав останки на городском пляже

Казань, 8 февраля. Жителя Казани приговорили к 11 годам в колонии строгого режима за жестокое убийство знакомого, сообщили в Ново-Савинском районном суде.

Убийство произошло в октябре 2019 года. Местный житель Олег Сафонов познакомился на улице с 57-летним мужчиной и пригласил его в гости.

Во время застолья между ними произошел конфликт, который закончился гибелью гостя. Сафонов расчленил тело, сложил его части в пакеты и закопал на городском пляже.

Полицию вызвали соседи, которые увидели убийцу с окровавленными мешками в руках. Задержанный признал вину, объяснив, что гость его оскорбил.

Прокурор просил наказать Сафонова 15 годами лишения свободы, но судья уменьшил срок до 11 лет. Подсудимый назвал решение суда «слишком жестоким» и заявил, что у него «престарелая мать». Адвокат планирует обжаловать приговор.