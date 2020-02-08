ВСУ устроили взрывы вблизи от патруля ОБСЕ и обстреляли беспилотник миссии

Луганск, 8 февраля. Украинские силовики обстреляли беспилотник и патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

Зафиксированный в отношении представителей ОБСЕ случай в ЛНР назвали беспрецедентным.

«Зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ со стороны позиций 72 омбр ВСУ, во время мониторинга ситуации вблизи н.п. Золотое-4, а также три взрыва в непосредственной близости от местоположения сотрудников миссии, после которых представители ОБСЕ немедленно покинули этот район», — сообщили в НМ ЛНР.

В ведомстве призывают находящихся на территории республики международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на ВСУ в целях сохранения достигнутых договоренностей о перемирии.

Сообщается, что материалы по фактам обстрела переданы представителям международных организаций на территории ЛНР и в Генпрокуратуру республики для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении причастных лиц.

ОБСЕ начала работу на Украине в 2014 году. Невооруженная гражданская миссия непрерывно действует во всех регионах страны. Ее основными задачами являются беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией в государстве и отчеты по ней, а также способствование диалогу между всеми сторонами внутриукраинского конфликта.

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Власти страны не отступают от республик Донбасса, которые после государственного переворота в Киеве приняли решение объявить о совей независимости, и ведут против них военную операцию.