Яунде, 8 февраля. В Камеруне в эти выходные состоится одно из важнейших событий, итоги которого окажут большое влияние на дальнейший внутри- и внешнеполитический курс страны. В воскресенье, 9 января, жители республики выберут новых депутатов и муниципальных советников. В связи с этим обстановка достаточно напряженная, все военные и правоохранительные органы, службы безопасности работают в усиленном режиме.

Известно, что республиканские власти приняли решение о закрытии границ сроком на 48 часов, инициатива вступила в силу с пятницы, 7 февраля. Нельзя забывать, что в стране сохраняется высокая террористическая активность, именно поэтому все регионы Камеруна значительно усилили меры безопасности. Камерунские и международные некоммерческие общественные организации выражают опасения из-за последователей нигерийского подразделения террористической организации ИГ1 (запрещена в России). В правительстве подчеркнули, что страна использует все ресурсы для пресечения любых актов насилия.

Согласно официальным данным, в ряде англоязычных регионов были зафиксированы стычки, однако серьезных последствий удалось избежать. Напомним, в Камеруне проголосовать может почти 7 миллионов человек. Им предстоит выбрать 180 депутатов, а также определить кандидатуры сотен муниципальных советников.

1 Организация запрещена на территории РФ.