Эксперт по кибератакам призвал желающих сохранить личные данные не пользоваться Facebook

Москва, 8 февраля. Людям, беспокоящимся о безопасности своих личных данных, не стоит пользоваться американской социальной сетью Facebook, так как оттуда постоянно сливают информацию. Об этом рассказал гендиректор детективного агентства и эксперт по кибератакам Владимир Головин.

Он напомнил, что в 2013 и в 2016 году были зафиксированы многочисленные сливы из Facebook. В связи с этим пользователи соцсети оказываются в ситуации, когда безопасность данных от них уже не зависит.

«Если вы хотите отдавать свои персональные данные, то пользуйтесь Facebook. Если нет, то не нужно пользоваться им вообще», — подчеркнул Головин.

По словам эксперта, сегодня люди довольно халатно относятся к персональной информации, размещая данные на сомнительных платформах и площадках, которые уже не раз попадались на сливах.

«Facebook как сливал, так и сливает. Опять выпускается плагин, люди начинают его скачивать, ставить, там оказывается вирус — и снова 20 тысяч аккаунтов утечки. Это будет постоянно. Поэтому в области информационной безопасности и хранения данных — все это политические игры», — сказал Головин в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Отметим, что 13 февраля в Таганском суде Москвы состоятся слушания по делу об административном нарушении со стороны Facebook и Twitter. Дело в том, что компании нарушили закон РФ, не обеспечив хранение баз данных российских пользователей на территории нашей страны.

Ранее исследователи Check Point Research выяснили, что за последний квартал прошлого года именно Facebook чаще всего пользовались злоумышленники, желающие незаконным способом добыть личные данные. Кроме того, администрацию соцсети неоднократно ловили на цензурировании постов. Как отметил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, из средства общения Facebook превратилась в политический инструмент с жесткой модерацией и цензурой по отношению ко всей «неудобной» информации.