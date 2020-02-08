Представитель крымских татар назвал попытки привлечь Анкару к «деоккупации» клоунадой

Москва, 8 февраля. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой прозвучавшие в Киеве после визита на Украину турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявления о привлечении Анкары к «деоккупации» Крыма.

Ранее депутат Рады, глава «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (запрещен в России) Мустафа Джемилев заявил, что на встрече с турецким лидером обсуждалось создание платформы для переговоров по «возвращению» Крыма Украине. В частности, Эрдогану было предложено создать такую площадку, где ведущее место заняла бы Анкара с ее «принципиальной позицией».

Умеров, который, по его словам, знает Джемилева лично, уверен, что ничего подобного на встрече с главой Турции не обсуждалось. По его мнению, украинский парламентарий «вновь клянчил деньги и жаловался на власти».

«Заявление Джемилева официальная Анкара никак не комментирует, как и итоги встречи, поэтому все это не более чем клоунада», — сказал Умеров в интервью РИА Новости.

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек в свою очередь считает, что Джемилев использует тему Крыма, чтобы получить от Турции финансирование.

«Ни одна страна в мире не пойдет «деоккупировать» Крым ни ради меджлиса, ни ради [президента Украины Владимира] Зеленского, ни даже ради симпатий Вашингтона. Поэтому слова Джемилева громкие для некоторых «щирых» патриотов», — добавил российский парламентарий.

Крым стал часть России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Украина до сих пор не может принять этот факт, несмотря на то, что референдум прошел в соответствии с международным правом.

1 Организация запрещена на территории РФ.