Житель Татарстана попытался самостоятельно сменить пол

Казань, 8 февраля. Житель поселка Габишево в Республике Татарстан дважды пытался сменить пол, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина, находясь в съемной квартите, вооружился острым предметом и приступил к «операции». Он отрезал часть мошонки, после чего началось сильное кровотечение. Пострадавший вызвал скорую, медики оказали ему помощь на месте.

На следующий день мужчина попытался довести дело до конца. На этой раз его доставили в больницу в принудительном порядке.

Полиция изъяла хирургический набор из квартиры пострадавшего, пишет издание Inkazan. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее известная российская модель Ирина Шейк призналась, что всегда хотела сменить пол. По словам суперзвезды, она чувствовала, что родилась «не в своем теле».

Бывшая возлюбленная голливудского актера Бредли Купера добавила, что ее отец всегда хотел иметь сына. В интервью Vogue Шейк сказала, что по-прежнему переживает из-за этого.

Также бывшая участница телешоу «Дом-2» Рима Пенджиева в конце января заявила поклонникам, что собирается сменить пол. После очередного болезненного разрыва отношений звезда хочет стать Ромой.

Операции по смене пола в России делают очень редко. В прошлом году всего пятеро жителей Свердловской области попросили региональный ЗАГС поменять документы на новое имя. Они предоставили соответствующие медицинские справки о смене пола.