Медицинский юрист Орешкова отреагировала на вброс с обвинением медика в убийстве ветеранов

Медработника из Кирова, которого пользователи Интернета вычислили как возможного убийцу пожилых пациентов госпиталя для ветеранов, проверили на детекторе лжи. Проверка доказала невиновность медика. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, который назвал всю эту историю фейком.

«Это, во-первых, не врач, а медбрат, — приводит слова министра РИА Новости. — Подняли всю документацию, нашего коллегу — медицинского работника — пропустили через детектор лжи, все опровергли».

Скандал разразился после того, как издание Readovka сообщило, что на популярном форуме «Двач» один из форумчан, представившийся медработником, признался в убийстве не менее десяти ветеранов, которых он якобы намеренно отключал от аппарата искусственной вентиляции легких. В доказательство «правдивости» своих слов пользователь выложил фото рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя. На основании этих данным пользователи вычислили, что это мог быть медбрат-анестезист Сергей Вольф, сотрудник госпиталя ветеранов из Кирова. В областном Минздраве подтвердили, что в госпитале действительно есть сотрудник с таким именем и фамилией, но проверка не выявила его причастности к подозрительным смертям пациентов.

Сам Сергей Вольф обнародовал видеообращение с опровержением всех обвинений и требованием привлечь к ответственности тех, кто его оклеветал. «Двач» настаивает, что сама история не фейк, но к ней якобы может быть причастен не Вольф, а другой медик — сотрудник Городской клинической больницы в Перми.

Дикую историю прокомментировала врач, адвокат по медицинским вопросам юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Анна Орешкова.

«Достаточно запутанная история, и в ней, конечно, нужно серьезно разбираться, — отметила Орешкова в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во всем этом должно внимательно разобраться следствие, для этого есть все основания. Нужно понять, есть ли в этом хоть доля правды».

По словам медицинского юриста, история настолько шокирующая, что, если хотя бы часть подозрений в отношении кого бы то ни было подтвердится, этого человека нужно проверить на вменяемость, так как подобное поведение за гранью всего человеческого.