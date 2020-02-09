Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Политика России. ФАН-ТВ

Встреча Путина и Лукашенко

Состоялась первая в этом году встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она прошла в Сочи 7 февраля. Как сообщили в Кремле, президенты обсуждали актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Мы можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела. Думаю, выйдем за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными. Сегодня у нас вопросов много. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за час или даже полтора затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес», — отметил российский лидер.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны. И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но и которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими», — добавил Александр Лукашенко.

Известно, что прошлая встреча двух лидеров проходила 20 декабря в Санкт-Петербурге, куда Лукашенко прилетал для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Также главы государств общались по телефону перед Новым годом, обсуждая вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России.

Мишустин критикует КоАП

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал обновленный проект Коап, предложенный Минюстом в конце прошлого месяца. В документе предполагалось множество нововведений, одно из них — увеличение штрафов для автолюбителей — крайне не понравилась главе правительства.

«При разработке нового кодекса об Административных правонарушениях, было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение до 5000 рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Любые вопросы, которые касаются новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования. А не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размеры», — подчеркнул глава правительства.

Мишустин призвал правительство более тщательно работать с документами, чтобы не выносить на обсуждение «сырые» законопроекты. Именно это, по мнению премьера, и формирует у граждан образ государства.

Конституция

Полным ходом идет работа по подготовке поправок в основной закон нашей страны — Конституцию. Профильная рабочая группа уже получила свыше 300 различных предложений, они поступают от граждан и организаций со всех уголков России. Инициативы распределяют по пяти группам: это блок социальных вопросов, культуры и науки; блок по судебной власти и прокуратуры; блок по международному праву; по федеральным органам законодательной и исполнительной власти; а также по вопросам местного самоуправления и единству публичной власти.

Члены рабочей группы уже успели инициировать свыше 170 предложений. Одно из них — вопрос о закреплении в Конституции так называемых «Федеральных территорий». Такой статус могут получить военные и стратегические объекты, заповедники и Национальные парки, а также Арктическая зона. Если предложение примут, Федеральные территории будут напрямую подчиняться федеральному центру, а значит иметь особые полномочия.

Напомним, 20 января Владимир Путин предложил Госдуме законопроект о внесении поправок в основной закон, и уже через три дня депутаты единогласно приняли его в первом чтении. Инициатива предусматривает поправки в 22 статьи Конституции. Второе чтение документа запланировано на 11 февраля.