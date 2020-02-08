Самолет МЧС отправился в Китай с партией гумпомощи

Москва, 8 февраля. Самолет МЧС России Ил-76 вылетел с партией гуманитарной помощи из аэропорта «Жуковский» в Китай, сообщили в пресс-службе министерства.

«Самолет вылетел из международного аэропорта Жуковский в 13.33 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

На борту воздушного судна — медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего в КНР прибудет 183 кубометров груза, указал телеканал «360».

Формирование гуманитарного груза из Московской, Тверской и Воронежской областей началось 6 февраля. Помощь Китаю оказывается по поручению российского президента Владимира Путина.

Ранее ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из китайской провинции Хубэй своих граждан из-за вспышки в стране пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В Тюменскую область прилетели 144 человека — россияне, а также граждане Армении, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Первые случаи заболевания новым типом коронавируса зафиксировали в конце прошлого года в китайском городе Ухань, напомнила Deita.ru. Согласно данным на 8 февраля, число заразившихся в КНР превысило 31 тыс. человек, умерли 722.