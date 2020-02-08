Сенатор Цеков пригрозил жестким отпором генералу СБУ, собравшемуся «развалить» Россию

Генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун призвал начать «гибридную войну» на территории России, чтобы развалить ее. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил план своего бывшего соотечественника.

На круглом столе в Киеве, посвященном возможному совместному противостоянию Украины и Белоруссии России, Виктор Ягун заявил, что развалить РФ помогут российские же неонацисты, в том числе те, что участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева.

«Нам надо переходить от обороны к наступлению. Наступление — для них самая большая опасность, потому что если мы переносим их «гибридную войну» на их территорию, для них это просто смерти подобно», — цитирует генерала СБУ издание «ПолитНавигатор».

По словам сенатора Сергея Цекова, который в 90-х годах был депутатом Верховной рады Украины, а затем работал в крымских законодательных органах, он всегда поражался тому, как оценивают внутреннюю и внешнюю ситуацию украинские политики.

«Еще в 90-х годах было понятно, что власть Украины разрушительна, а не созидательна. Она разрушила все то, что досталось Украине от СССР. А это, между прочим, была самая успешная советская республика. И разрушения продолжаются по сей день, как внутри, так и снаружи. Вот сейчас они мечтают разрушить Россию. Понятно, что никакого результата они не достигнут, а если попытаются что-то предпринять, то получат самый жесткий отпор», — заявил в беседе с Федеральным агентством новостей сенатор от Крыма.

Парламентарий уверен, что «самым ярким примером для российских неонацистов являются украинские радикалы, которые захватили власть в стране в 2014 году и спровоцировали разруху в ней».