Минздрав РФ раскрыл статистику тяжелых осложнений из-за ошибок врачей

Москва, 8 декабря. Глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил включить в программу обучения врачей вопросы безопасности оказания медицинской помощи. Об этом он заявил на совете ректоров вузов, готовящих специалистов в сфере здравоохранения.

Министр отметил, что только при неверном использовании каталок в скорой, например, в год погибают один-два человека.

«Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности», — подчеркнул Мурашко, говоря о врачебных ошибках.

Он привел и другой пример в подтверждение своих слов — в год от неверного назначения и применения лидокаина погибают около 25 человек.

Ранее Мурашко сообщил о планах возглавляемого им ведомства разработать к апрелю новую схему оплаты труда медицинских работников. Такой шаг предпримут для реализации поручений президента РФ в части оптимизации оплаты труда врачей. В основу системы будет заложен перечень надбавок и компенсаций, единый для всей страны.