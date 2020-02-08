Борисова рассказала об эмоциональных съемках второй передачи о дочери Успенской

Москва, 8 февраля. Известная телеведущая Дана Борисова посоветовала фанатам ознакомиться со второй частью истории взаимоотношений певицы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной, которую расскажут в эфире программы «Звезды сошлись».

Борисова, говоря в своем Instagram о съемках передачи, призналась, что выпуск получился крайне эмоциональным.

«Гости искренне плакали, а я взяла на заметку столько поучительного для воспитания своей дочки. От души рекомендую», — написала она.

Съемки первой части об отношениях Успенской и ее дочери привели к скандалу. Девушка заявила тогда, что мать «избивала ее и даже пыталась задушить».

Успенская утверждает, что телевизионщики прятали ее дочь от родных и оказывали на нее психологическое давление перед тем, как девушка сделала скандальные заявления в прямом эфире. Представители семьи теперь готовят 17 исков в суд.

Известной певице после эфира стало настолько плохо, что врачам пришлось делать ей уколы из-за предынсультного состояния. Недавно она призналась, что из-за пережитого стресса ей тяжело выходить на сцену.

Артистка родила дочь в 1989 году в браке с бизнесменом Александром Плаксиным, она единственный ребенок певицы. После ссоры с матерью Плаксина уехала из России в США.