Запад не хочет допустить укрепления РФ, критикуя поправки к конституции

Москва, 8 февраля. Запад развязал информационную войну против России на фоне поправок в конституцию, поскольку все, что укрепляет государство, раздражает его. Об этом заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко, комментируя новую волну антироссийской пропаганды.

Он напомнил, что до момента, когда президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в основной закон, либеральное сообщество буквально кричало об их необходимости. Однако после объявления долгожданных изменений начало искать в них почву для очередных провокаций.

«Эта либеральная свора кричала, что нам срочно нужно менять Конституцию РФ. Навальный обещал, что если он станет президентом, то уберет упоминание «два срока подряд». Но как только Путин предложил это сделать, Навальный тут же заорал, что это безобразие и недопустимое нарушение. Вся эта свора набрасывается на все полезное, на все адекватное и нужное России, и ей совершенно наплевать на будущее нашей страны. Все, что нужно для укрепления РФ, бесит их хозяев на Западе», — пояснил он в комментарии Nation News.

Все инсинуации по поводу религии в Сети эксперт назвал «собачьим бредом» и подчеркнул, что цель провокаторов состоит в раскачивании ситуации в стране.

«Их цель — столкнуть лбами народы России. Наша страна — единственная в мире, где гармонично уживаются народы всех религий. Наша страна никогда не уничтожала национальные меньшинства, в отличие от всех этих «великих» Америк, Англий и прочих», — подчеркнул Макаренко.

Эксперт выразил уверенность в том, что псевдооппозиционеры будут долго продолжать высказывать свое недовольство. По его словам, в этой ситуации властям нужно усилить разъяснительную работу, чтобы ограничить влияние на информационный фон со стороны противников РФ.

Макаренко убежден, что при президенте необходимо создать ведомство, которое занималось бы системной координацией информационной политики государства. Специалист считает, что такая структура позволит не только «отбиваться от вранья», идущего с Запада, но и защитить будущее россиян.