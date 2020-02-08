Гаспарян заявил, что Олег Навальный построил бизнес-модель на тюремном прошлом

Москва, 8 февраля. Младший брат скандального блогера Алексея Навального Олег построил бизнес-модель на тюремном прошлом, поскольку это является единственной его «заслугой». Об этом заявил публицист и политолог Армен Гаспарян.

«Главное его достижение — это то, что он был осужден и сидел в тюрьме. Единственное памятное событие, на котором строится его бизнес-модель», — заявил эксперт.

С 5 по 12 февраля в Интернете проходит аукцион работ Олега Навального, посвященных тюремной тематике. Желающий нажиться на пропаганде так называемого АУЕ брат скандального блогера назначил за каждый из своих рисунков, сделанных на обрывках кальки или картона, цену от 6 666 до 13 666 рублей. Навальный-младший уже проводил подобный аукцион в ноябре прошлого года, заработав тогда 350 тысяч рублей.

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, эти деньги совсем не соответствуют суммам, которые получает от спонсоров с Запада Алексей Навальный. Журналист отметил, что как предприниматель Навальный-старший гораздо успешнее своего брата.

«Олег Навальный устраивает аукционы в то время, как Навальный-старший уехал в очередной раз за границу обналичивать биткоины, полученные за очередную клеветническую кампанию. Мне кажется, исходя из того, насколько Алексей как предприниматель более успешен, чем Олег, последнему следует поучиться у своего брата, как нарушать закон, получать за это деньги и ездить за границу тратить барыши», — сказал Соловьев корреспонденту издания NewInform.

Действительно, недавно Алексей Навальный отправился в Латвию, чтобы обналичить биткоины и, предположительно, встретиться с находящимся в международном розыске сотрудником так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) Никитой Кулаченковым.

Напомним, Олег Навальный провел 3,5 года в тюрьме, после того, как суд признал его виновным по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств» («отмывание» денег). Устраивая аукционы со своими «произведениями» тюремной тематики Навальный-младший не только обогащается лично, но и помогает брату, внушая аудитории скандального блогера, что оказаться в местах лишения свободы — это не страшно и даже почетно. Ранее Федеральное агентство новостей поставило Олега Навального на второе место своего топа провалов недели за сомнительный аукцион.