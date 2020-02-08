Подцепившая инфекцию Кожевникова выгнала мужа из дома

Москва, 8 февраля. Актриса Мария Кожевникова пожаловалась подписчикам в Instagram, что подцепила инфекцию, и попросила у них о помощи.

Знаменитость рассказала, что на ребрах и животе появились красные пятна, и подумала, что у нее опоясывающий лишай. По ее словам, ей пришлось дважды выгнать из дома супруга, чтобы он не подцепил инфекцию.

Звезда обратилась к врачу, но диагноз, который поставила себе артистка сама, начитавшись материала в Интернете, не подтвердился. Кожевникова призналась, что она мучилась из-за высыпаний: «Чесалось страшно». Что с ней — врачи до сих пор не могут выяснить, однако выписанные ей лекарства помогли.

«Мой диагноз хорошо, что не подтвердился, хотя врачи так и не могут конкурентно сказать, что это. Чесалось страшно, хотя с помощью лекарства быстро прошло, и семья воссоединилась», — написала 35-летняя актриса в своем профиле.

Более того, по словам актрисы, это не все проблемы, с которыми она столкнулась в начале года. Кожевникова пообещала поклонникам позднее рассказать и о других трудностях.

«Может, у меня в подписчиках есть врачи дерматологи, кто сможет поставить диагноз», — резюмировала звезда.

Обеспокоенные поклонники звезды мгновенно откликнулись на сообщение артистки и высказали свои предположения относительно заболевания.

«Это не ветрянка, однозначно, похоже на нейродермит», — написала liudmila.kutkina.

«Коксаки?» — предположила ksuchenkam.

«Некоторые болеют ветрянкой повторно», — указала katia_ups.

«Да, к сожалению, если иммунитет слабый, ветрянкой можно заразиться повторно, я сама болела уже будучи взрослой», — призналась _eehhyy_.

Ранее Кожевникова сообщила, что у ее старшего сына ветрянка, указал Infox.ru. По ее слова, ребенка осыпали пятна за день, но других симптомов заболевания не было.