Зеленский попросил папу римского помочь с освобождением пленных в Донбассе

Киев, 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском и попросил помощи Ватикана в вопросе освобождения пленных в Донбассе и осужденных граждан на территории РФ. Об этом политик рассказал в своем Twitter.

Зеленский подчеркнул, что его очень вдохновил разговор с понтификом, который делает все возможное для достижения мира и гармонии.

«Через два месяца после «нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев — пленных в Донбассе, в Крыму и в России», — написал президент в микроблоге.

Напомним, предыдущий этап обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и республиками Донбасса в формате «все установленные на всех установленных» состоялся в конце декабря на линии соприкосновения в районе контрольно-пропускного пункта в Горловке. Киеву передали 76 человек, Донецкой и Луганской народным республикам — 124.

Договоренность о декабрьском обмене была достигнута на саммите «нормандской четверки» в Париже. Тогда же стороны условились прекратить боевые действия, установить перемирие и обозначили участки разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киев надеется на «очень большой и массовый» новый этап обмена.

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами 7 сентября по формуле «35 на 35». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта акция стала результатом политической воли и системной кропотливой работы.