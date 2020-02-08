Бальбек заявил, что НАТО изображает из себя стадо беззащитных овечек

Москва, 8 февраля. НАТО изображает из себя стадо беззащитных овечек, мирно пасущихся на своей территории, хотя по сути военный блок — «волк в овечьей шкуре», заявил депутат Государственной думы России Руслан Бальбек. Так отреагировал парламентарий на слова генерала альянса Андре Ланата о якобы угрозе Западу из-за маневров российских и китайских космических аппаратов.

«Как послушать натовских начальников, так весь Североатлантический альянс — это стадо беззащитных овечек, которые мирно пасутся на своей территории, а на них, словно волки, набрасываются Россия и Китай», — сказал Бальбек в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что базами, на которых развернуто наступательное ракетное вооружение, угрожает миру вовсе не Россия. Он напомнил, что именно Соединенные Штаты «кричали» о необходимости развертывания оружия в космосе, причем «исключительно в своих целях».

Парламентарий добавил, что российская сторона только защищается от агрессивных действий Североатлантического альянса, который по своей сути является «волком в овечьей шкуре».

Начальник стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу грозит опасность в космосе, напомнил телеканал «360». Он объяснил свои слова тем, что российские и китайские космические аппараты проводят маневры, сообщил НСН.