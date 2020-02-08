Жене украинского футболиста Морозюка грозит тюрьма за исполнение гимна в нижнем белье

Киев, 8 февраля. Супруга полузащитника «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка Ирина может понести уголовное наказание за то, что исполнила национальный гимн в нижнем белье. Об этом рассказал юрист Юрий Юрченко.

На днях девушка опубликовала в Instagram видео, на котором предстала перед подписчиками в одежде в цветах украинского флага. Снимая себя в зеркало и демонстрируя нижнее белье, Морозюк исполнила национальный гимн. Причем до конца его девушка не допела — в какой-то момент громко воскликнула, подняла кулак вверх и рассмеялась.

Видео вызвало неоднозначную реакцию. Как отметил Юрченко, государственные символы можно использовать лишь с уважением.

«Ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки», — подчеркнул юрист.

Он не исключил, что Морозюк грозит уголовная ответственность за публичное надругательство над государственными символами, что предусматривает штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев до трех лет.

Напомним, что супруг оскандалившейся девушки — Чемпион Украины, обладатель Суперкубка страны и финалист Кубка Украины. В «Ризеспор» он перешел в январе прошлого года.

Его супруга — модель и дизайнер, в социальных сетях публикует весьма откровенные снимки и активно снимается в рекламе. Осенью прошлого года стала президентом футбольного клуба «Лион». Этот любительский ФК базируется в Львове.