Экс-боец UFC назвал Александра Емельяненко насильником и вызвал на поединок

Москва, 8 февраля. Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал бойца ММА Александра Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Смоляков ответил на оскорбления скандально известного Емельяненко-младшего, заявив, что тот является маньяком. По словам экс-спортсмена, боец ММА изнасиловал множество женщин и смог остаться безнаказанным благодаря своим связям.

«Ты насильник. И не одной женщины. Их было много. На тебя каждый день заявы падали, а спасало только то, что ты это делал с сыном высокопоставленной чиновницы в Санкт-Петербурге», — заявил Смоляков.

Бывший представитель UFC призвал не идеализировать Емельяненко и изъявил желание проучить бойца «за всех тех женщин, которых он изнасиловал».

«Если никто из промоутеров не возьмется организовывать бой, то я тебе предлагаю взять по одному свидетелю, чтобы выехать за город и разобраться на том, что в руках имеется. Предлагаю либо пистолет, либо нож. Это принципиальный, а не спортивный интерес», — подчеркнул он.

Ранее о насилии со стороны Емельяненко говорил его старший брат, знаменитый спортсмен ММА Федор. Он признался, что для него родственник фактически умер. Спортсмен призвал младшего брата извиниться перед «теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел», обманул на деньги и причинил другой ущерб. Он выразил мнение, что это позволит Александру снова «увидеть вокруг себя людей».

Накануне Емельяненко-младший встретился на пресс-конференции с Магомедом Исмаиловым. Бойцы ММА рассказали о подготовке к предстоящему бою, который состоится на ВТБ Арене весной, 3 апреля. Оба спортсмена убеждены, что готовы к состязанию.