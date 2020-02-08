Психологи рассказали, как россияне будут защищаться от рекламы на небе

Москва, 8 февраля. Психологи не верят в эффективность рекламы на небе, технологию которой могут применить в недалеком будущем. Ученые считают, что человек давно уже утратил восприимчивость к рекламе «в лоб». Об этом рассказал психолог и блогер Павел Жавнеров.

По словам Жавнерова, от нежелательного вторжения рекламы в сознание, человека защищают внутренние механизмы. Они сформировались на фоне зашкаливающего количества завуалированный рекламы.

«Сейчас все переходит в формат нативной рекламы — не когда люди в лоб что-то продают, а когда они пытаются это завуалировать через видеоролик смешной, через мнение человека. Сейчас у нас уже есть такая адаптация к рекламе. Появляется так называемая баннерная слепота», — рассказал Павел Жавнеров.

Современные люди достаточно равнодушно воспринимают рекламу. Повышается степень игнорирования. Жавнеров предположил, что реклама на небе будет малоэффективной, но говорить об этом однозначно пока рано.

Сейчас все думают о том, кому показывать рекламу и что это должен быть за человек, ведь на небо может посмотреть любой. Он также добавил, что показывать такую рекламу днем будет проблематично из-за света, а ночью на небо мало кто обращает внимание, передает телеканал «360».

Ранее российские ученые говорили о том, что могут запустить в космос два микроспутника, которые смогут передавать изображение на небо.