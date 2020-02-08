Россия выразила протест Франции из-за ситуации с Винником

Париж, 8 февраля. Посольство РФ в Париже выразило протест из-за ситуации с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником. Об этом сообщил глава диппредставительства Алексей Мешков.

Винника 23 января перевезли из греческой больницы во Францию. Его разместили в парижской клинике Hotel Dieu. Согласно решению суда, россиянин должен оставаться под стражей.

«В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина», — рассказал Мешков.

По его словам, ведомство потребовало обеспечить беспрепятственный доступ к Виннику сотрудникам консульского отдела посольства, а также допускать дипломатов на судебные заседания. Российская сторона потребовала ускорить рассмотрение запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче гражданина.

Мешков добавил, что посольство передало Минюсту Франции запрос Генпрокуратуры с просьбой провести в отношении Винника дознание по уголовному делу, которое было возбуждено в России, передать собранные материалы российскому ведомству и разрешить его сотрудникам присутствовать при процессуальных действиях во Франции.

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. В Соединенных Штатах россиянина обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Летом 2018 года Франция потребовала выдачи Винника, обвинив его в киберпреступлениях в то время, когда он уже находился в заключении в Греции. Защитники россиянина уверены, что Париж действует в интересах спецслужб США.

Россиянин отвергает все обвинения. Как подчеркнула ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консульским сотрудникам несколько раз отказывали во встрече с Винником, что является грубым нарушением венской конвенции от 24 апреля 1963 года. В Париже россиянина допрашивали, несмотря на его изнеможение после долгой голодовки.