Сирия, 8 февраля. Один из охранников в лагере «Аль-Хол» был убит ножом последователями террористов ИГ1. Взрыв в городе Африн в Алеппо привел к ранению пяти гражданских лиц. Турки расформировали наблюдательный пост у Тель-Тукана в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию в Западном Алеппо; окружили населенный пункт Аль-Эйс в Алеппо с трех сторон.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о потерях САА в военной технике на востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо; лишились одного из охранников в лагере «Аль-Хол» в результате нападения последователей террористов ИГ.

ВС Турции и протурецкие силы: расформировали пост наблюдения у населенного пункта Тель-Тукан в Идлибе; понесли потери в столкновениях с курдскими боевиками к западу от города Тель-Абьяд в северной части Ракки.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о взрыве в городе Африн на северо-западе Алеппо. СВУ было установлено в одном из автомобилей. Жертвами теракта пострадали пять человек. Более подробные сведения пока выясняются. В минировании транспортного средства подозреваются боевики курдских вооруженных бандформирований, осуществляющих в подконтрольных протурецким силам районах подпольную деятельность. В то же время Twitter-канал (step_agency) заявляет о детонации фугаса в квартале Ашрафия. В результате инцидента пострадал ребенок. Пока неизвестно, идет речь о том же взрыве или нет.

Информационный портал Baladi-News сообщает о вылетах ВВС Сирии в западных районах провинции. Воздушной атаке сирийских ВВС подверглись укрепрайоны исламистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Кафр-Хамра. Сирийские войска тем временем окружили населенный пункт Аль-Эйс с трех сторон.

Провинция Идлиб

Поступила информация о том, что конвой турецкой армии, о прибытии которого сообщалось несколько часов назад, достиг военного аэродрома у города Тафтаназ к северо-востоку от Идлиба. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (mohmad_rasheed). Напомним, Анкара намеревается разместить на востоке провинции еще один пост наблюдения.

Тем временем один ранее окруженных КПП турецких вооруженных сил был расформирован. По данным Telegram-канала (directorate4), турки начали вывод техники и личного состава из блокпоста вблизи населенного пункта Тель-Тукан, расположенного в 15 километрах к востоку от города Серакиб. Напомним, Тель-Тукан перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) три дня назад.

Оппозиционные источники продолжают публиковать сообщения о потерях правительственных сил. На этот раз исламисты обнародовали данные за неделю, заявив об уничтожении военной техники САА. Среди представленного боевиками перечня: 23 танка, шесть БМП, два беспилотника, 20 военных автомобилей, три ракетные установки и три пулемета. Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила.

Провинция Ракка

В северной части региона вновь вспыхнули вооруженные стычки на линии разграничения сил протурецких формирований и курдских бандгрупп. Новостной портал Al Nour сообщает о том, что противники столкнулись к западу от города Тель-Абьяд, поблизости от деревень Джалаба и Абди Куй неподалеку от границы с соседней провинцией Алеппо. В ходе вооруженного противостояния были убиты шесть бойцов союзных Турции сил. Кроме того, курдские радикалы захватили их боеприпасы и оружие.

Между тем стало известно, что в Тель-Абьяде при поддержке Министерства здравоохранения Турции был открыт медицинский центр. Напомним, город перешел под контроль турецких сил в октябре в рамках операции «Источник мира».

Провинция Хасака

В подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) лагере для беженцев «Аль-Хол» вновь активизировалась подрывная деятельность членов семей террористов «Исламского государства»1. Twitter-канал (HASAKH_NEWS) один из охранников был убит ножом. Напомним, в пункте временного размещения наряду с мирным населением содержатся родственники джихадистов ИГ, многие из которых терроризируют остальных беженцев. Так, накануне жены боевиков террористической группировки сожгли палатку женщины родом из Узбекистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.