Китайские авиакомпании начали массово увольнять пилотов из России

Пекин, 8 февраля. Китайские авиакомпании начали массово увольнять пилотов из разных стран, в том числе и из России. Источник, близкий к летному составу авиакомпаний, сообщил, что перевозчики хотят оставить без работы более 100 российских летчиков.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — рассказал он.

Источник ТАСС уточнил, что речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Он также отметил, что сокращение касается не только российских пилотов, но и других иностранных летчиков.

Сами авиакомпании пока эту информацию не подтвердили. При этом China Southern Airlines сообщила сотрудникам, что всех иностранных летчиков отправят во временный простой без сохранения зарплаты, пока перевозчик не известит о возможности вернуться на работу.

Как рассказала руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина, за последние 3,5 года на работу в гражданской авиации в Азию уехали более 500 летчиков из России, пишет «Ридус». Причина оттока пилотов кроется в заработной плате — на родине командир воздушного судна может получать от 350 до 650 тысяч рублей, а в Китае платят от 18 до 25 тысяч долларов в месяц (примерно от 1,1 до 1,6 миллиона рублей по курсу на 8 февраля).

Ермилина пояснила, что массовое сокращение пилотов в Китае может быть связано с простоем самолетов Boeing 737 MAX, поскольку иностранцев зачастую нанимали для полетов именно на этом типе воздушных судов из-за отсутствия специалистов в КНР. Раньше данный Boeing был очень популярен в Китае, однако затем произошли две авиакатастрофы с этим самолетом — в 2018 году в Индонезии (погибли 189 человек) и в 2019 году в Эфиопии (погибли 157 человек). В компании Boeing признали, что причиной крушений стал сбой в системе, автоматически корректирующей положение самолета в воздухе, напоминает телеканал «360».