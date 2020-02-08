Медбрат из Кировской области прошел тест на полиграфе после обвинений в убийстве ветеранов

Москва, 8 февраля. Проверка на полиграфе доказала правдивость заявлений медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя для ветеранов войн о непричастности к убийствам ветеранов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вчера вызвал всплеск пост о том, что якобы врач-анестезиолог отключает ветеранов войны от аппаратов искусственной вентиляции легких. [...] В результате кировские коллеги подняли всю документацию, нашего коллегу, медицинского работника пропустили через детектор лжи, и когда все опровергли, как в старой пословице: «ложечка нашлась, а осадочек остался», — рассказал министр.

Поводом для проверки медицинского сотрудника на полиграфе стали комментарии на форуме «Двач», напоминает телеканал «360». Один из пользователей, представившийся медбратом-анестезистом, заявил, что получает удовольствие от убийства пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ и наблюдая за агонией. Он также опубликовал фотографию рабочего костюма и бейджа с именем и отчеством.

Региональный Минздрав подтвердил, что в госпитале действительно есть такой сотрудник и начал проверку, однако не нашел подтверждений представленной на форуме информации от лица «убийцы», передает «Царьград». Во время дежурств названного медбрата смертей пациентов зафиксировано не было. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя.

Сам Сергей Вольф, которым представился пользователь «Двача», сказал, что его оклеветали, унизили и оскорбили, и обратился к СК с просьбой доказать его невиновность.