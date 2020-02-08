В Казахстане в беспорядках погибли восемь человек. События дня. ФАН-ТВ

Беспорядки в Казахстане
Драка, выстрелы, горящие дома — это масштабные последствия бытового конфликта. Соцсети пестрят кадрами массовых беспорядков в Казахстане. Стычки произошли накануне вечером в Кордайском районе. Как сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, на окраине села Масанчи произошла драка, в которой участвовало около 70 человек. Видео потасовки сразу же попало в сеть. Причем очевидцы не просто показали ужас происходящего, а стали призывать к беспорядкам. Откликнулись около 300 человек из ближайших сел, которые приехали на драку. Полиция попыталась урегулировать конфликт, но попала под раздачу. В итоге ранения у 40 человек, жертвами беспорядков стали восемь. Реальную причину конфликта сейчас выясняют правоохранители.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Государственным органам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента», — сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По предварительным данным, во время потасовок пострадало более 30 частных домов, 15 магазинов и 23 автомобиля. Полиция задержала 47 человек, которые причастны к беспорядкам.
Прощание с Хайруллиным
С депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным простились в Казани. Проводить политика в последний путь пришли десятки человек: его родственники, коллеги и друзья. Авиакатастрофа, в которой погиб чиновник, произошла 7 февраля. Вертолет Хайруллина вылетел из Казани, преодолел несколько км и рухнул. На борту также находились пилот и помощник депутата. Они получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. Для расследования причин катастрофы Росавиация создала специальную комиссию. Рассматривается несколько версий: ошибка пилота, техническая неисправность вертолета и неблагоприятные погодные условия.
Жертвы коронавируса
Жертвами коронавируса становятся не только граждане Китая, где находится очаг болезни. От пневмонии погиб первый американец, который во время эпидемии находился в КНР. Чтобы не допустить новых жертв, власти США планируют выделить Китаю 100 млн долларов. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. В борьбе с опасным вирусом огромную помощь оказывает и Россия. Наши ученые работают над созданием вакцины. А их китайские коллеги испытывают препарат российского производства, который может побороть болезнь.
Увольнения в США
Шапки полетели. Президент США Дональд Трамп освободил от должностей нескольких человек, которые дали против него показания. Своих мест лишились сотрудник Совета национальной безопасности Александер Виндман и постпред страны при ЕС Гордон Сондланд. Об этом пишут американские СМИ. Поводом стали выступления политиков на заседаниях по импичменту Трампа. К примеру, Виндман заявлял, что американский лидер требовал от властей Украины начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Эта история и стала поводом для начала импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Но 5 февраля Сенат США оправдал президента по всем пунктам.