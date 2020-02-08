В Казахстане в беспорядках погибли восемь человек. События дня. ФАН-ТВ

Беспорядки в Казахстане

Драка, выстрелы, горящие дома — это масштабные последствия бытового конфликта. Соцсети пестрят кадрами массовых беспорядков в Казахстане. Стычки произошли накануне вечером в Кордайском районе. Как сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, на окраине села Масанчи произошла драка, в которой участвовало около 70 человек. Видео потасовки сразу же попало в сеть. Причем очевидцы не просто показали ужас происходящего, а стали призывать к беспорядкам. Откликнулись около 300 человек из ближайших сел, которые приехали на драку. Полиция попыталась урегулировать конфликт, но попала под раздачу. В итоге ранения у 40 человек, жертвами беспорядков стали восемь. Реальную причину конфликта сейчас выясняют правоохранители.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Государственным органам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента», — сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По предварительным данным, во время потасовок пострадало более 30 частных домов, 15 магазинов и 23 автомобиля. Полиция задержала 47 человек, которые причастны к беспорядкам.