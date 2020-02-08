Ургант жестко ответил Собчак на колкость о «лукавом лице»

Москва, 8 февраля. Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак снова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Передача с «блондинкой в шоколаде» вышла в эфир на Первом канале 7 февраля.

В эфире Собчак и ведущий шоу Иван Ургант обменялись колкостями, при этом журналистка призналась, что давно так не смеялась. Свой любимый отрывок беседы она даже опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Вань, с твоим лукавым лицом на телеканале «Спас» работать и говорить про серьезные вещи нельзя», — сказала Собчак телеведущему.

«Ксюш, ты свое-то лицо видела? Этот человек мне будет про лукавое лицо говорить?» — жестко ответил ей Ургант.

Также в эфире телеведущий обсудил с Ксенией Собчак других известных личностей. Так, журналистка прошлась по генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки, пишет «ФедералПресс». По словам Собчак, фигура у Канделаки «так себе», несмотря на большое количество времени, уделяемое спорту.

«Вот она, пошла собчатина!» — прокомментировал это высказывание Иван Ургант.

Отметим, что Собчак скоро станет коллегой Урганта по Первому каналу — совместно с Александром Гордоном она будет вести новое шоу «Док-Ток». Премьера телепередачи должна была состояться осенью 2019 года, но затем ее перенесли. Первый выпуск выйдет на экраны 10 февраля. В передаче будут обсуждать резонансные события, чтобы зрители могли «пережить их заново», передает «Царьград». Ранее Иван Ургант высмеял видеоанонс нового шоу с принимающей ванну Собчак.