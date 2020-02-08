Министр образования Украины с «низкой» зарплатой купила квартиру в Киеве

Киев, 8 февраля. Министр образования и науки Украины Анна Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют изменения в ее имущественной декларации.

Новое жилье площадью 46,6 квадратных метров в украинской столице Новосад приобрела в компании «Дисбуд». Цена объекта недвижимости составила 944 200 гривен, или 38 480 тысяч долларов.

В своем Facebook министр указала, что в покупке жилплощади «нет сенсации», поскольку данная квартира присутствовала в ее декларации с 2017 года, но только сейчас завершился процесс оформления имущественных прав.

«Данную информацию вы можете найти в разделе «ценные бумаги» (в декларации за 2017 год) и «объекты неполного строительства» (в декларации за 2018 год)», — заверила она возмутившихся украинцев.

Иного имущества у главы образования и науки и ее родственников не задекларировано.

Напомним, ранее Новосад пожаловалась на низкую министерскую зарплату, чем спровоцировала возмущение со стороны многих украинцев. Она рассказала, что ее ежемесячный доход составляет 36 тысяч гривен, или примерно 91 тысячу рублей. Министр заявила, что этой суммы ей достаточно для нормальной жизни, но мало для того, чтобы позволить себе иметь и содержать ребенка.

Сограждане высмеяли министра за необоснованные жалобы на судьбу и упрекнули в отсутствии совести, напомнив, что многие вынуждены работать за меньшее вознаграждение. Один из украинцев заметил в действиях Новосад, которая не может позволить себе воспитание наследника, но способна «за миллион купить хату», парадокс.