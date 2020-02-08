Донбасс сегодня: бойцы ЛНР погибли в ходе артналета Киева, ВСУ косят чесотка и пневмония

Донбасс, 8 февраля. Артобстрел ЛНР, четверо бойцов погибли. Инфекционные заболевания косят украинских солдат. Руководство ООС торгует древесиной и присваивает гуманитарную помощь. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня. Совершены один обстрел по территории Луганской Народной Республики и три обстрела по территории Донецкой Народной Республики. Во время обстрела населенного пункта Золотое-5 в ЛНР солдаты Киева применили запрещенную артиллерию калибром 122 мм.

Результатом артналета стала гибель четырех и ранение еще четырех военнослужащих луганского армейского корпуса. В ДНР обстрелы велись на донецком и мариупольском направлениях из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем были Донецк и Саханка.

Солдаты Киева болеют и умирают в Донбассе

Как сообщил спикер управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, полученные разведданные говорят о том, что эпидемиологическая обстановка в украинских частях, входящих в оперативно-тактическую группировку «Восток», резко ухудшилась. По информации из доклада медслужбы штаба группировки, зафиксировано 35 обращений личного состава к медикам по поводу вирусных и инфекционных заболеваний.

Четверо военнослужащих из 128-й бригады и двое из 10-й бригады обратились с остро протекающей пневмонией. Двое солдат, проходящих лечение в Волновахе, умерли от пневмонии. Кишечную инфекцию подхватили 12 солдат из 128-й бригады и шесть — из 28-й. Лечебный карантин открыт для шестерых солдат 56-й бригады, больных чесоткой.

Паротитом (свинкой) заболели пять человек из 92-й бригады. В итоговом разделе доклада указано, что необходимо срочно и внепланово провести медицинский осмотр поваров, готовящих пищу личному составу. Экстренные мероприятия нужны для недопущения распространения болезней с едой и продуктами.

Коррупция среди офицеров ООС

Представители штаба ОТГ «Восток» разворовывают гуманитарную помощь, рассказали в Народной милиции ДНР, подводя итоги недели. Сообщается, что известны фамилии причастных к пропаже восьми тонн гуманитарного груза. Под руководством полковника штаба ООС Яворского на специально арендованный склад в Константиновку вывезены гуманитарные наборы, включающие в себя предметы личной гигиены, продуктовые наборы, лекарства, которые были предназначены для раздачи социально незащищенным слоям населения зоны силовой операции. В коррупционной акции также участвовали подполковник Фролов, майоры Демьянов, Митусов и Заяц.

Под личным надзором командующего Объединенными силами Владимира Кравченко в Славянске военнослужащие 58-й бригады ВСУ массово вырубают хвойный лес, якобы для постройки и укрепления военных сооружений. Но, как ни странно, огромные лесовозы увозят древесину куда-то вглубь страны. В коррупционную схему пытались включиться местные бизнесмены, но с помощью полиции и местной администрации им дали понять, что коммерческая вырубка леса теперь для них является запретной темой.