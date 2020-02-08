Сотрудничество с Россией и Сирией — единственный выход для Турции

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкое правительство ожидает в Анкаре делегацию военнослужащих из России. Также, по его словам, лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести встречу. Подробнее о камнях преткновения для Москвы и Анкары в сирийском Идлибе, а также о запутавшемся в собственной политике турецком лидере — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как успехи Асада в Идлибе вызвали гнев Эрдогана

16 января этого Сирийская арабская армия (САА) возобновила контрнаступление на боевиков в Идлибской зоне деэскалации. Причиной тому стали многочисленные провокации боевиков, обстрелы солдат и мирного населения.

Меньше чем за месяц сирийские правительственные силы продемонстрировали большие успехи по зачистки провинции Идлиб от боевиков. По настоящее время эта зона деэскалации является последней территорией, контролируемой боевиками.

В ночь на 8 февраля САА продолжила наступление в южном районе мухафазы Алеппо. Армия президента САР Башара Асада смогла установить контроль над несколькими стратегически важными пунктами, в том числе находящимися на шоссе Алеппо-Дамаск.

Зачищая важнейшую автотрассу страны от террористов, правительственные силы уверено идут к тому, чтобы вновь открыть соединяющую южную и северную части Сирии автомагистраль для движения.

Однако амбициозного президента соседней Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, всегда имевшего неоднозначную политику относительно конфликта в Сирии, успехи Асада вовсе не радуют. Наблюдая за ходом освобождения сирийских земель в начале февраля глава Турции начал сыпать угрозами.

В частности, турецкий лидер в телефонном разговоре попросил российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила действия в Идлибской зоне. В противном случае Эрдоган пообещал дать САА силовой ответ «в целях защиты».

Большие аппетиты Анкары

Свою «обеспокоенность» нежелающий потерять Идлиб Эрдоган демонстрирует в первую очередь силой. 7 февраля к границе с Сирией были переброшены танки и артиллерия турецких сухопутных войск. В сам Идлиб отправились колонны войск специального назначения Турции. Но турецкие военные на севере Сирии — лишь часть тех мер, на которые идет Анкара для распространения своего влияния на чужой земле во что бы то ни стало.

Пытаясь удовлетворить свои аппетиты на сирийский регион, Эрдоган стремится изменить и этническую картину в оккупированных Турцией районах страны – оттеснить местное население, сформировать компактные анклавы проживания туркоманов – сирийских туркменов, близких к туркам по языку и культуре. В районах, находящихся под контролем турецких военных уже принято расплачиваться турецкими лирами, а в школах пытаются ввести обучение по турецким стандартам.

Помимо откровенной оккупации территорий Сирии, Анкаре не чуждо и сотрудничество с террористами. За последние два года турецкая сторона направила в Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». При этом полевые командиры незаконных вооруженных формирований продавали или просто «делились» прибывшим из Турции оружием с джихадистами.

Турции придется смириться

Несмотря на наполеоновские планы Турции, правительственные войска САР продолжают уверенное движение, освобождая Идлибскую зону от террористов. Учитывая обстановку, Анкара вынуждена лавировать и нехотя смирять амбиции, будучу неготовой развязывать полноценную войну с Сирией и откровенно портить отношения с Москвой.

8 января Вооруженные силы Турции начали вывод техники и личного состава из наблюдательного пункта в населенном пункте Тель Тукан, который находится в 15 километрах восточнее от недавно освобожденного САА города Серакиб. После наступления сирийских правительственных сил он остался в глубоком тылу и, как ряд других блокпостов, оказался в окружении.

Корыстные интересы

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов в беседе с ФАН заметил, что изначально, когда началась война в Сирии, Эрдоган действовал в интересах Америки. Террористы же использовали турецкие каналы для торговли и заработка. Политика Анкары изменилась, но перемены не наступают сразу.

«Интересы Эрдогана корыстные. Он хочет укреплять геополитическое положение Турции в мире. На данный момент Эрдоган переходит на сторону России, потому что терпит большое давление со стороны США. И Эрдоган понимает, что эту битву без помощи россиян не выиграть. Трудно представить, но еще несколько месяцев назад Россия, Иран и Турция были против террористов. А сейчас, единственная проблема – это политика Эрдогана, поддерживающая открыто протурецкие группировки», — подчеркнул эксперт.

Россия и ее союзники предпочитают превращать нападки Анкары в конструктивный диалог, добавил Курбанов. При этом, идлибский конфликт должен закончится тем, что Башар Асад установит в этой части Сирии мир.

«Сейчас Эрдоган говорит: «Уходите с моего пути или я буду вас наказывать», но другие государства не слабые. Россия, Иран и Сирия словами никогда не бросаются. Если они что-то делают, то это серьезно. Они лишний раз не реагировали на слова Эрдоган, превращая их в диалог. В СМИ сейчас активно идут разговоры о том, к чему все придет, сколько конфликт в Идлибе будет существовать. Либо конфликт останется, либо сирийское государство во главе с Башаром Асадом будет свободно», — уверен политолог.

С США туркам делать нечего

Эрдогану ничего не принесло сотрудничество с Западом, кроме пустых обещаний. Сотрудничество с РФ и Сирией — единственный выход для Турции. По мнению политолога, диалог с Москвой и Дамаском гораздо больше укладывается в интересы Анкары