Стало известно, как выглядит послание Трампа Путину

Москва, 8 февраля. Новый посол США в Москве Джон Салливан передал президенту РФ Владимиру Путину послание от американского коллеги Дональда Трампа. Стало известно, как выглядит письмо, адресованное главе государства.

Дипломат на этой неделе среди послов других государств вручил российскому лидеру верительную грамоту. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В ходе поездки в Москву Салливан также передал главе российского государства послание от американского президента. В эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» рассекретили внешний вид письма.

«Его превосходительству Владимиру Путину», — начинается обращение главы Белого дома.

«To His Excellence Vladimir Putin»: Как выглядит послание Трампа Путину, которое передал новый посол США pic.twitter.com/tB5a1BQp6E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 8, 2020

Напомним, что Салливан сменил на посту посла Соединенных Штатов в Москве Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе прошлого года. Ранее дипломат занимал должность заместителя госсекретаря США. Ему нередко приходилось вести переговоры с российской стороной, поэтому в Москве нового главу диппредставительства хорошо знают.

Своей главной задачей на посту посла Салливан навал налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном. Он считает, что сейчас в российско-американских отношениях наблюдается спад, который необходимо остановить.

Ранее стало известно о решении Трампа уволить американского посла в Евросоюзе Гордона Сондланда, который свидетельствовал в Палате представителей Конгресса по делу об импичменте главы Белого дома.