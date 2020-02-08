Экс-замглавы НБУ Савченко считает искусственное укрепление гривны катастрофой

После недолгого падения по отношению к евро и доллару украинская гривна вновь начала укрепляться, и киевские эксперты активно комментируют этот противоестественный процесс. Странность в том, что для укрепления гривны сегодня нет никаких экономических оснований. А главный негативный фактор, который и обеспечивает курс нацвалюты на уровне 25-и гривен за доллар, — активность валютных и финансовых спекулянтов. При попустительстве властей они высасывают из экономики Украины последние соки и, по сути, лишают ее будущего, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Почему гривна растет на фоне дефицита внешней торговли

Стабильно высокий курс гривны давно удивляет местных экономистов — особенно с учетом того, что Украина имеет хронический дефицит внешней торговли, измеряемый сотнями миллионов долларов в год. То есть страна продает на экспорт намного меньше товаров, чем покупает за границей и импортирует.

Кроме того, на Украине наблюдается значительный спад промышленности (по итогам 2019-го в отдельных отраслях он превысил 12%), высокая инфляция и серьезное сокращение потребительского спроса на товары первой необходимости и даже основные продукты питания. Экс-замглавы Нацбанка Украины Александр Савченко считает, все это факторы, резко ослабляющие гривну. По мнению Савченко, искусственное укрепление гривны — это катастрофа для украинской экономики, способная привести к дефолту.

«Кроме того, из-за неправильных шагов Минфина Украины и Национального банка в стране был искусственно создан дефицит текущего валютного счета в платежном балансе, — заявил Савченко. — Сегодня украинский импорт товаров и услуг ежемесячно растет намного быстрее экспорта и сейчас приближается к критическому уровню в 8% ВВП. Согласно элементарным законам экономики, когда импорт настолько превышает экспорт, потом неизбежно начинается экономический обвал. Но, даже несмотря на такие пагубные тенденции, гривна все равно растет».

По мнению финансиста, главная причина этой аномалии — действия западных финансовых спекулянтов, которые в 2018–2019 годах стали крупными скупщиками государственных ценных бумаг — облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Дело в том, что Нацбанк Украины, испытывая острый дефицит инвестиций в страну, держит высокую учетную ставку рефинансирования, а Минфин — чудовищно высокую ставку по ОВГЗ, что поддерживает высокую доходность бумаг.

«Это заманивает, в первую очередь, украинских коррупционеров и олигархов. Многие из них сначала вывели миллиарды долларов за рубеж, а сейчас заводят их обратно в страну, чтобы заработать сверхприбыли на ОВГЗ. Кроме того, политика нашего щедрого правительства привлекает и иностранных спекулянтов. Те буквально сходят с ума от доходности в 20%, а то и в 30% в долларах — именно столько они зарабатывают на Украине в год, ранее удачно купив ОВГЗ под 19%. Неожиданное искусственное укрепление гривны на 9—10% дало западным спекулянтам эти сумасшедшие 30% доходов», — указывает Александр Савченко.

По сути, говорит он, западные финансовые спекулянты жируют за счет украинцев, ведь больше ни одно государство в мире не выплачивает таких огромных дивидендов по своим внутренним обязательствам.

«Многие финансовые эксперты в один голос кричат: продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20% и, тем более, под 30% годовых в долларах — это непозволительная роскошь для нищей Украины. По сути, на наших глазах создается финансовая пирамида, которая в ближайшие полтора–два года неизбежно рухнет. Неудивительно, что авантюристы-инвесторы сегодня наперегонки несутся зарабатывать в стремительно нищающей стране легкие деньги, и уходить они не собираются», — говорит Савченко.

Долговые расписки для дырявого бюджета

Экс-замглавы НБУ напомнил: облигации государственного займа (ОВГЗ) — это, по сути, «долговые расписки», благодаря которым Минфин занимает гривны внутри Украины для покрытия расходов «дырявого» государственного бюджета. Из-за опрометчивой политики властей украинские гособлигации — одни из самых доходных в мире.

«В начале года проценты по ОВГЗ Украины составляли около 20% годовых, и этот процент разительно отличается от доходности по облигациям других государств, — напоминает Савченко. — Например, доходность по гособлигациям США — 1—2% в год, а гособлигации ФРГ в этом году вообще продавались с отрицательной доходностью. Около нуля процентов платят по своим госдолгам даже соседи Украины — Польша и Венгрия. Для Украины же так дорого платить по своим долгам — глупо и опасно. Ведь на выплату сверхвысоких процентов биржевым жуликам уходят налоги украинских предприятий и граждан. И эти миллиарды гривен можно было бы потратить на куда более полезные для страны цели: строительство дорог, повышение зарплат врачам и учителям, модернизацию производства и т. д.»

Рассуждая, кто может пресечь деятельность иностранных «финансовых пиявок» на Украине, Александр Савченко честно признает — по сути, никто.

«Сделать это может только сама жизнь, по своей воле они будут здесь до последнего. Поверьте, на рынке ОВГЗ сегодня идут такие сверхдоходы, что отказаться от них сложно даже миллионерам. Тем более, что на Украине этих жуликов никто не контролирует, не берет с них высокие налоги и т. д. Поэтому, если наши власти не одумаются, спекулянты будут до последнего «доить» экономику страны, и в итоге постараются высосать из нее все соки», — прогнозирует экс-замглавы НБУ.

Минфин Украины привечает иностранных спекулянтов

По данным украинских экономистов, за прошлый год инвесторы-нерезиденты увеличили свои вложения в ОВГЗ Украины в 15 (!) раз. С начала 2019 года иностранные компании купили украинских гособязательств на сумму в 90 млрд гривен (около 3,4 млрд долларов). Сейчас, по данным НБУ, нерезиденты владеют облигациями внутреннего госзайма на сумму в 100 миллиардов гривен (примерно 4 млрд долларов). По мнению Савченко, Министерство финансов Украины имеет все возможности, чтобы урегулировать опасную ситуацию, но, как ни парадоксально, не имеет желания этого делать.

«У руководства Минфина нет желания изгонять спекулянтов с рынка ОВГЗ, потому что, по моим данным, они тоже участвуют в коррупционных схемах, — говорит эксперт. — К тому же на украинские финансовые власти идет очень сильное давление со стороны Запада. Например, откровенное расточительство с выплатами по ОВГЗ полностью совпадает с позицией Международного валютного фонда. В МВФ это называют «жесткой финансовой политикой государства». Но, когда падает промышленное производство, это — идиотская политика. Когда у людей нет общего видения, понимания финансовой политики, они быстро становятся марионетками внешних сил — и кто сильнее, тот и продавливает свою выгоду. Это и коррупционеры, и олигархи, и Международный валютный фонд, и крупные европейские финансовые фонды, и т. д. В общем, кто лучше «продавит» украинский Минфин, под того они и прогибаются».

Сигнал к бегству

Несмотря на то, что реального изгнания спекулятивного капитала с Украины пока ожидать не стоит, в момент, когда критический уровень задолженности будет достигнут, он побежит из страны сам, считает экс-глава НБУ.

«Сигнал к бегству будет подан, когда с нашего рынка начнут уходить крупные иностранные спекулянты. Как только появится первый такой «черный лебедь», они все ударятся в бега, как крысы с тонущего корабля. Это — типичное поведение всех спекулятивных инвесторов, — говорит Александр Савченко. — В этот момент все начнут скидывать дешевеющие ОВГЗ, на рынке начнется паника и т. д. И вот здесь Нацбанк должен будет опустить курс хотя бы до 29 гривен за доллар, чтобы часть этих спекулянтов вышла с Украины с убытками. Их надо проучить. Ведь чем раньше они выйдут с рынка, тем больше зафиксируют прибыль. А за это мы им еще и заплатим»

Сейчас, к сожалению, на Украине отсутствует единая финансовая политика, констатирует экс-замглавы НБУ.