«Завязавшаяся в узел» актриса Хмельницкая восхитила поклонников удивительной гибкостью

Москва, 8 февраля. Российская актриса Алена Хмельницкая восхитила подписчиков, продемонстрировав удивительную гибкость. 49-летняя артистка опубликовала в Instagram фото, на котором «завязалась узлом».

«От того, насколько правильно завязан морской узел, зависит безопасность ваша и экипажа. Со мной безопасно!!!» — написала Хмельницкая.

Поклонники актрисы восхитились такой смелой позой.

«Вы превзошли Волочкову с ее шпагатами», — отметили в комментариях.

«Восхищаюсь вами! Вы в великолепной форме!», — написала galinalityakova0207.

«Вот это дааа! Прекрасна!!!!» — прокомментировала актриса Мария Берсенева.

«Совсем без косточек? Или на время вынули?» — пошутила gorevaias.

«Растяжка супер!!!» — похвалила ksenya_germasheva.

«Колоссально, потрясающе!!! Вот эта женщина!!!» — восхитилась ellaivanova62019.

Подписчики Хмельницкой спросили в комментариях, как часто она занимается йогой, чтобы достигать таких результатов. Хмельницкая ответила, что сейчас посещает пару занятий в неделю.

Алена Хмельницкая известна по фильмам «Ландыш серебристый» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Также актриса снималась в сериалах «Марш Турецкого» и «Кто в доме хозяин?».

С 1993 по 2014 год Хмельницкая была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. В браке у них родились две дочери.