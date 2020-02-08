Москва, 8 февраля. Известный российский певец и композитор Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии.

Музыкант отметил, что 60 лет ему исполнилось до того, как решено было повысить пенсионный возраст.

«Моя пенсия — базовая, 12 тысяч. Была девять тысяч, потом ее подняли», — цитирует Лозу «Вечерняя Москва».

Композитор добавил, что получает гонорары за музыкальные композиции и тексты песен.

«Пишу статьи, иногда участвую в различных проектах», — рассказал он.

Как передает «Царьград», Лоза пока не в курсе, какие надбавки ему положены.

Ранее сразу несколько других артистов рассказали, какую пенсию получают. Например, юморист Евгений Петросян рассмеялся, говоря, что сумма в размере 20 с лишним тысяч рублей его полностью устраивает. Пенсия же певца Льва Лещенко составляет 30,7 тысячи рублей в месяц с учетом всех надбавок за звания и ордена.

А популярный композитор Игорь Николаев, который еще не достиг пенсионного возраста, признался, что рассчитывает получать не мене 50 тысяч рублей. Исполнитель объяснил, что звание народного артиста России, которое ему вручили в конце прошлого года, дает прибавку к пенсии — около 30 тысяч рублей.

В свою очередь советская и российская актриса Валентина Теличкина выразила уверенность, что пенсионеры могли бы дальше продолжать заниматься своим любимым делом, если позволяет здоровье. Она считает, что жить нужно скромно и по потребностям, и призналась, что была бы рада и меньшему размеру своего пенсионного обеспечения.