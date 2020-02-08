Свора бродячих собак чуть не растерзала школьника в Астрахани

Астрахань, 8 февраля. Стая бродячих собак напала на школьника в Астрахани, об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Инцидент произошел возле школы №59 на улице Богдана Хмельницкого. Свора агрессивных псов сильно покусала подростка.

Школьник обратился за помощью к медикам, его госпитализировали для проведения прививок против бешенства. Мальчик на какое-то время останется под наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Тюмени вырвавшийся из вольера пес покусал двухлетнюю девочку. Ребенок получил рваную рану головы.

